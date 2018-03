April, um 12 Uhr in der neues „Bar Celona“ am Unser lieben Frauen Kirchhof. Eine Anmeldung ist erforderlich. Für Dienstag, 10. April, ist der Besuch der Ausstellung „Tulpen, Tabak, Heringsfang“ in der Kunsthalle geplant. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr am Südeingang des Museums. Es gibt eine Warteliste bei der Anmeldung. Christine Renken stellt am Dienstag, 17. April, um 15 Uhr das neue Programm „Kennen Sie bremische Straßen?“ vor, eine Woche später, am Dienstag, 24. April, ist ab 15 Uhr ein Spielenachmittag geplant. Für die Theaterfahrt nach Bremerhaven am Sonntag, 22. April, zu „Frau Luna“ gibt es nur noch wenige Plätze. Anmeldungen unter Telefon 83 31 20.