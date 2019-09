Kaum wiederzuerkennen ist der umgestaltete Platz vor dem Neustadtsbahnhof. Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) wünscht sich, das die Neustädter ihn nun auch "besetzen und bespielen". (Frank Thomas Koch)

Dieser Bahnhofsvorplatz kann sich sehen lassen: Vor seinem Umbau hat er wie ein unwirtlicher, meist menschenleerer Parkplatz gewirkt. Nun geben der frische Rasen, der neue Boden aus Klinkersteinen und die Bauminseln dem Platz vor dem Neustadtsbahnhof einen gemütlichen Anstrich. Genau das war auch das Ziel der jüngsten Umbauarbeiten, die offiziell am Freitag mit einem Eröffnungsfest beendet wurden. Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) und andere Festgäste haben sozusagen einen großen Bahnhof für den kleinen veranstaltet. Wobei das Gebäude selbst mittlerweile in privater Hand ist und Stück für Stück von den Investoren instand gesetzt wird.

Aber es gab nicht nur den neuen Platz zu feiern, sondern gleich ein ganzes Bündel an Projekten, die in den vergangenen Jahren das Stadtbild in den Ortsteilen Hohentor und Alte Neustadt zum Positiven hin verändert haben.

Historischer Grüngürtel geschlossen

Zum einen wäre da der historische Grüngürtel um die Innenstadt, der endlich geschlossen ist. Bereits seit 2001 gestaltet der Umweltbetrieb die Wallanlagen am linken Weserufer neu. Nach dem Zentaurenpark, dem Zentralbereich hinter dem Südbad, dem Justitiapark und dem Hohentorspark ist mit dem zuletzt erneuerten Verbindungsstück zur Innenstadt nun auch das letzte Puzzleteil fertig.

Der Grünzug ist kein Schmuckstück geworden wie der benachbarte Hohentorspark, der mit seinen Skulpturen und üppig blühenden Stauden auch zu einem verträumten Landgut gehören könnte. Aber wer den Park Richtung Weser noch aus der Vergangenheit kennt, weiß, wie viel heller und aufgeräumter das Erscheinungsbild heute ist. Wo zuvor Gestrüpp und ein holpriger, schlecht beleuchteter Weg für Verunsicherung bei den Nutzern sorgte, stehen nun Wildblumenwiesen und neue Lampen am breiten Rad- und Fußweg. Der Bolzplatz ist hergerichtet und nebenan war noch Platz für eine kleine Hundefreilauffläche.

Etwas Besonderes bleibt der nun etwas erhöhte Aussichtshügel vor der Eisenbahnbrücke mit Blick über die Weser und auf die Bremer „Skyline“. „Der Aussichtspunkt war zuvor wesentlich weniger charmant als in der heutigen Form“, zeigte sich Planungsleiterin Tanja Piening vom Umweltbetrieb Bremen (UBB) während eines Infospaziergangs im Vorfeld der Eröffnungsfeier überzeugt.

Er wird bereits eifrig genutzt, ebenso wie der Premiumradweg, den ebenfalls der UBB im Auftrag der Baubehörde von der Stephanibrücke bis zum Pusdorfer Tunnel gebaut hat. Eine nicht neue, aber jetzt deutlich bequemere Radverbindung von Woltmershausen hinüber zur Überseestadt. Zumal sie jetzt legal in beide Fahrtrichtungen nutzbar ist. Anstatt entlang der verkehrsreichen Oldenburger Straße, können Radfahrer ab sofort in weiten Teilen durch den neu gestalteten Park fahren.

7,4 Millionen Euro für Aufwertung

Die Arbeiten rings um den Neustadtsbahnhof gelten als Abschluss für die Aufwertung des Hohentors. Seit 2008 haben die Stadtplaner elf Projekte umgesetzt, um den Ortsteil sowie angrenzende Bereiche der Alten Neustadt von ihrem einstigen Schmuddel-Image zu befreien. Bei Voruntersuchungen war aufgefallen, wie dringend die Aufenthaltsqualität im Quartier verbessert werden muss. Überwiegend aus den Städtebauförderungsprogrammen „Sanierung und Entwicklung“ und „Städtebaulicher Denkmalschutz West“ sind insgesamt 7,4 Millionen Euro in das 53 Hektar große Gebiet geflossen. Der Radweg wurde mitfinanziert vom Bundesumweltministerium.

Zu den Sanierungsprojekten zählten neben der Neugestaltung der Neustadtswallanlagen unter anderem die Aufwertung des Areals rings um die neu gestaltete Recyclingstation. Vom kleinen „Neckarplatz“ bis hin zum Rückbau der Straße „Am Hohentorsplatz“, die nun auch mit einem Linksabbieger zur Recyclingstation das dahinter liegende Wohnquartier vom Verkehr entlastet.

Stillstand bei alter Schnapsfabrik

Auch etliche neue Straßenbäume im Hohentor sind mithilfe der Förderprogramme gepflanzt worden. Außerdem gab es eine Informationsoffensive, um Hauseigentümer im Sanierungsgebiet zu motivieren, ihre Fassaden mit finanzieller Unterstützung in Ordnung bringen zu lassen.

Der Neustädter Beirat und die Fachleute aus der Baubehörde hätten sich sehr gewünscht, dass auch die heruntergekommene alte Schnapsfabrik „Güldenhaus“ im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wieder hergerichtet wird. Doch dort herrscht nach wie vor Stillstand. Geld aus den Fördertöpfen, die für bestimmte Aspekte der Instandsetzung des Güldenhausquartiers zur Verfügung gestanden hätten, wurden nun für andere Dinge ausgegeben.

„Dieser Ort wirkte abgekapselt vom restlichen Quartier, nun konnten wir ihn mit der Neustadt und Woltmershausen verbinden“, sagte Georg Grunwald, UBB-Geschäftsführer während der Eröffnungsfeier auf dem Bahnhofsvorplatz. Ingo Mose (Grüne) aus dem Beirat Neustadt stellte fest: „Wir können nur staunen und erfreut feststellen, was sich hier alles in den vergangenen Jahren getan hat.“