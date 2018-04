April, 9 bis 17 Uhr läuft eine Fortbildung der Sarah-Wiener-Stiftung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schulen und Kindergärten. Unter dem Motto „Ich kann kochen“ werden Möglichkeiten vorgestellt, Kinder an gesundes Essen heranzuführen. Interessierte können sich bei der Sarah-Wiener-Stiftung in Berlin unter der Telefonnummer 030/707 18 02 63 oder per E-Mail an ichkannkochen@sw-stiftung.de anmelden.

An zehn Freitagvormittagen, 10 bis 13.45 Uhr, ab 20. April gibt es den Kursus „Kochen bei schmaler Kasse“. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, wie man auch mit wenig Geld die Ernährung gesund und abwechslungsreich gestalten kann. Da dieser Kursus vom Sozialressort bezuschusst wird, können nur Interessenten mit geringem Einkommen berücksichtigt werden. Die Teilnahme kostet 40 Euro für die Lebensmittel. Anmeldungen bis zum 17. April.

Um die „Spanische Küche: Paella mit Fisch und Krustentieren“ geht es am Freitag, 20. April, von 18 bis 21 Uhr. Die Gebühr beträgt 23 Euro zuzüglich Kosten für Lebensmittel. Anmeldungen sind bis zum 17. April erforderlich. „Focaccia, das Fladenbrot aus Ligurien“ und die Möglichkeiten, damit „coole Stullen“ zu produzieren, stehen am Freitag, 27. April, 18 bis 21 Uhr, im Mittelpunkt. Die Teilnahme kostet 23 Euro plus Kosten für Lebensmittel. Anmeldungen bis zum 24. April.

Süßes auf die Schnelle, Suppen und Salate, Hauptgerichte und Snacks sind die Themen am Sonnabend, 28. April, von 16.30 bis 19.30 Uhr. Es geht darum, einfallsreich zu kochen mit hohem Tempo: Es gibt nur 30 Minuten Zeit. Die Kursgebühr beträgt 23 Euro plus Lebensmittel-Kosten. Anmeldungen bis zum 24. April.

Anmeldungen für alle Kurse unter Telefon 50 65 64 oder per E-Mail an info@dhb-bremen.de.