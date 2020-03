Die Telekom verspricht: Spätestens im ­November 2021 soll der Breitbandausbau in Strom abgeschlossen sein. (Julian Stratenschulte/DPA)

„Das ist ein richtiges Frust-Thema in Strom“, sagt Ortsamtsleiter Wilfried Frerichs auf der Sitzung des Beirates Strom in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr. Das Frust-Thema lautet „Breitbandausbau“. Seit 2005 habe es ständig Sachstandsmeldungen von der Telekom gegeben, und irgendwann habe sie sich sogar zu einer Terminankündigung hinreißen lassen. „2008 kriegen wir das hin, hieß es. Ich hätte mir gewünscht, dass es wenigstens eine kurze Mail gegeben hätte, dass sie es doch nicht hinkriegen.“ Doch das sei nun die Vergangenheit, sagt der Ortsamtsleiter, denn die Gegenwart und vor allem die Zukunft sieht besser aus: Laut Peer Beyersdorff vom Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen soll es spätestens im November 2021 schnelles Internet geben.

Die öffentliche Hand dürfe nur dort fördern, wo die Telekommunikationsunternehmen jetzt und in den nächsten drei Jahren keine Versorgung mit 30 Mbit/s gewährleisten könnten, zitiert Beyersdorff während seiner Präsentation. Und das betrifft nahezu den gesamten Ortsteil Strom – lediglich im mittleren Bereich der Stromer Landstraße hätten Haushalte die Möglichkeit, mit mehr als

30 Mbit/s zu surfen, der Rest laufe unter dem Label „unterversorgt“ und könne gefördert werden.

Am 13. November 2019 hat die Deutsche Telekom nun den Vertrag unterzeichnet, um den Breitbandausbau in Angriff zu nehmen. Das vertraglich festgelegte Ziel: Mindestens 50 Mbit/s im Download, was im Umkehrschluss heißt, dass es nirgendwo in Strom spätestens ab Mitte November 2021 weniger als 50 Mbit/s geben soll.

Es scheint allerdings so, dass die Mehrheit der anwesenden Stromerinnen und Stromer das noch nicht ganz fassen oder glauben kann. Kay-Oliver Bollmann von der Telekom wiederholt es deshalb noch einmal: „50 Mbit/s bekommen sie garantiert, das wird auch überprüft.“ Je weiter ein Haushalt allerdings von einem Multifunktionsgehäuse entfernt stehe, desto weniger wahrscheinlich seien allerdings 250 Mbit/s. Doch die 50 Mbit/s würden auf jeden Fall erreicht werden.

Multifunktionsgehäuse? Früher hat man wahrscheinlich einfach Verteilerkasten gesagt, doch so einfach ist das alles nicht mehr: Nun ist es eine Vermittlungsstelle, wo optische in elektrische Signale umgewandelt werden. Dafür werden zwei vorhandene Kästen überbaut und erweitert und vier werden neu errichtet. Die Kästen können bis zu 1,20 Meter breit, mit Sockel 1,50 Meter hoch und 50 Zentimeter tief sein. Und eine Stromverteilereinheit ist auch drin. Es wird Glasfaser bis zum Multifunktionsgehäuse verlegt, und die restliche Strecke zum Haus wird entweder über das bestehende Kupferkabel versorgt oder aber der Hauseigner investiert selbst in die Glasfaser-Aufwertung. Preiswert wäre das aber nicht.

Wechsel zur Telekom nicht zwingend

„In diesem Jahr wird es aber nicht mehr zur Fertigstellung kommen“, muss Kay-Oliver Bollmann einräumen. Er sagt aber auch: „Der Eigenausbau wird ebenfalls innerhalb der zwei Jahre fertig sein.“ Soll heißen: Auch der in der Mitte Stroms gelegene, nicht förderwürdige Teil werde von der Telekom entsprechend mit Glasfaser ausgerüstet. Unterschiede wird es demnach nicht geben. Ab Ende kommenden Jahres könnten Interessierte buchen, sagt dazu Heiko Rüscher, Regionalmanager der Deutschen Telekom. „Unter www.telekom.de/schneller kann man schauen, was machbar ist. Und wenn das alles buchbar ist, starten wir auch eine Aktion mit Postwurfsendungen.“ Dabei gebe es keine Monopolstellung, betont er, man könne auch andere Anbieter als die Telekom buchen: „Wir bauen diskriminierungsfrei. Man muss nicht zur Telekom wechseln.“

Ebenfalls immer wieder mal Thema im Stromer Beirat: die Innenbereichssatzung. Der Beirat verspricht sich von einer solchen Innenbereichssatzung Rechtssicherheit bei Bauanträgen, die Maximierung der bebaubaren Flächen, eine positive Bevölkerungsentwicklung sowie den Erhalt von Schule, Sportverein oder Ortsamt.

Neben der Auflistung diverser Flächen entlang der Stromer Landstraße, wonach diese in die Innenbereichssatzung aufgenommen werden oder nicht, hat sich der Beirat in Abstimmung mit dem Bauressort entschlossen, auf die Festschreibung einer Grundflächenzahl (GRZ) zu verzichten. Zudem sieht der Beirat keinen Bedarf zur Planung einer neuen Wegeverbindung am Ochtumstau. In der Präsentation heißt es ferner: „Der Beirat setzt sich einstimmig dafür ein, für Wohngebäude folgende Dachformen zuzulassen: Walmdächer, Krüppelwalmdächer, Satteldächer, Mansarddächer und flachgeneigte begrünte Dächer.“

Für Nebengebäude, zum Beispiel Garagen, landwirtschaftliche Gebäude oder Einstellhallen seien alle Dachformen zugelassen. Außerdem fordert der Beirat, „dass auch zukünftig die Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe, trotz Immissionsschutzgesetz, sichergestellt ist.“