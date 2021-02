Rings um den denkmalgeschützten Altbau der Inge-Katz-Schule bekommt das Schulgelände ein neues Gesicht. (Roland Scheitz)

Ende 2023 soll der Neubau für die Erweiterung der Inge-Katz-Schule an der Delmestraße fertig sein. Das hat Christiane Schleppegrell vom Architekturbüro Haslob, Kruse und Partner während der jüngsten Online-Sitzung des Beirates Neustadt angekündigt. Im neuen Haus, das im Auftrag der Bildungsbehörde an der Rückwand der Vereinssporthalle an der Erlenstraße angebaut wird, werden im Obergeschoss Berufsschüler lernen. Im Erdgeschoss werden etwa 100 Kita-Kinder spielen.

Das Ziel ist, den chronischen Raummangel am Schulstandort zu entschärfen und zugleich neue Kitaplätze für das Quartier zu schaffen. Momentan werden Kitakinder noch in Mobilbauten vor Ort betreut. Nach ihrem Auszug wird auch ein denkmalgeschützter Anbau der Schule wieder frei und wird ab 2024 für die Schule umgebaut.

Schule mit Ruhezone

Im Obergeschoss des Neubaus sind die Räume nicht als gewöhnliche Klassenzimmer konzipiert, sondern in unterschiedlich großen Zonen angelegt: Für Präsentationen, Gruppenarbeit oder Aufgaben, für die Konzentration und daher mehr Ruhe erforderlich ist. „Unsere Schüler gehen dann in die Zonen, die sie gerade zum Arbeiten brauchen“, zeigte sich Schulleiterin Judith Mahlmann zufrieden mit den Plänen.

Im Untergeschoss des Gebäudes werden die Räume der Kita entstehen. Sie erhalten einen separaten Eingang, der zur Erlenstraße hin ausgerichtet ist. In den ebenerdigen Räumen sollen vier Gruppen für Drei- bis Sechsjährige und zwei sogenannte U 3-Gruppen für jüngere Jahrgänge einziehen.

„Wir freuen uns auf den Bau und glauben, dass wir die Kinder dort gut betreuen können“, sagte Kerstin Schwabe von Kita Bremen.

Das neue Gebäude ist als Passivhaus geplant. Auf dem Gründach stehen daher Fotovoltaikanlagen, die nicht nur den Energiebedarf des Neubaus, sondern auch von weiteren Teilen der Schule decken. Nach Ende der Bauarbeiten werden auch noch weite Bereiche des Schulhofs verschönert sowie Parkplätze und Müllplatz neu sortiert und ansprechender gestaltet.

Gefährdung durch Baufahrzeuge

Die Beiratsmitglieder lobten den Entwurf durchgehend, Horst Kempe (Freie Wähler) äußerte aber die Sorge, während der Bauphase könnten die Lehrkräfte und die Schülerschaft auf dem Gelände durch Baufahrzeuge gefährdet sein. Durch Absperrungen und Umwege für die Schüler werde für Sicherheit gesorgt, erwiderten die Planer.

Bereits 2019 hatten Anwohner der Erlenstraße, an deren Gärten der Neubau recht nah heranrücken wird, einige Änderungswünsche bei den Planern angemeldet. Dazu zählte unter anderem die Bitte, Küche und Spülbereich für die Essensversorgung der Kinder weiter entfernt von den Grundstücken einzuplanen, um Lärm- und Geruchsbelästigung zu vermeiden.

Entlüftung übers Dach

Ein Anliegen, das planerisch nicht möglich sei, bedauerte Schleppegrell. Die Entlüftung werde jedoch weiter entfernt von den Anrainern über die technischen Anlagen auf dem Dach erfolgen, sodass mögliche Gerüche eher Richtung Schulhof abziehen würden.

Prinzipiell seien die Planungen nochmals angepasst worden, um insgesamt den Technikaufbau auf dem Haus weiter zurückzusetzen und damit von den Nachbarn abzurücken, betonte Schleppegrell. Dadurch werfe das Haus auch einen geringeren Schatten.

„Dass der Aufbau verschoben wurde, finden wir auch gut“, sagte Anwohner Dieter Kliemann bei der Sitzung. Dennoch sei es bei einem „Mammutbau mit fast 90 Metern Länge geblieben, der uns zu hoch ist und zu nah an unsere Grundstücke heran reicht“, so Kliemann.

Die Nachbarn regen an, einen Fuß- und Radweg entlang des Vereinsparkplatzes an der Erlenstraße anzulegen, damit die vielen Kinder und weitere Nutzer von Sportanlagen, Spielplatz und Kindergarten, die den Parkplatz als Zugang nutzen, nicht gefährdet werden. Weitere Idee der Anwohner: Ein Zebrastreifen als sichere Querung über die Erlenstraße auf Höhe des Parkplatzes.

Parken an der Schule

Die Parkplatznot und vorhandene Verkehrsprobleme, die von weiteren Sitzungsbesuchern angesprochen wurden, seien den Planern bekannt, sagte Hannes Opolka von Immobilien Bremen. „Das können wir aber durch unser Projekt nicht einfangen.“ Die vorgeschriebene Anzahl an Stellplätzen könne jedenfalls auf dem Schulgelände nachgewiesen werden, so Schleppegrell.

„Wir begrüßen den neuen Kindergarten, auch wenn es für uns enormen Lärm von 100 Kindern bedeuten wird, den wir dafür hinnehmen müssen“, sagte Anwohnerin Ulrike Rochell. Im Gegenzug erwarte die Nachbarschaft, „dass unsere wenigen übrig gebliebenen Wünsche auch berücksichtigt werden.“