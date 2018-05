Zur einer Ganztagsschule gehört in der Regel auch eine Mensa mit Mittagessenausgabe. Doch die Grundschule Rechtenflether Straße im Bremer Stadtteil Woltmershausen wartet darauf schon mehrere Jahre. (DPA)

Woltmershausen hängt hinterher, was den Ganztagsausbau von Grundschulen angeht. 2015 gab es an der Grundschule Rechtenflether Straße die ersten Plätze für Erstklässler, die über die Mittagszeit hinaus in der Schule bleiben konnten. Eine Mensa gibt es an der Schule allerdings bis heute nicht, sondern die mittlerweile 60 Ganztags-Kinder müssen zum Essen in die Oberschule Roter Sand laufen.

Eltern und Bildungspolitiker des Beirats Woltmershausen hoffen nun auf einen schnellen Neubau. Während der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses keimte nun Hoffnung auf: Behördenmitarbeiterinnen der Senatorin für Kinder und Bildung präsentierten die neuesten Ausbaupläne für beide Grundschulen im Stadtteil.

An der Grundschule Rechtenflether Straße spiele sich gefühlt die "unendliche Geschichte" ab. So bezeichnete die Woltmershauser Beiratssprecherin Edith Wangenheim (SPD) die Serie an Zeitverzögerungen, Fehl- und Umplanungen für den Ganztagsausbau der Schule (wir berichteten). Diese begann etwa 2013 und soll nun mit einem dritten Planungsentwurf endlich zu einem glücklichen Ende kommen. Im April 2020 werde mit dem Bau begonnen, teilt Immobilien Bremen auf Nachfrage mit. Die Bauzeit betrage daraufhin 17 Monate. Also könnte Ende 2021 die Einweihung des Mensabaus gefeiert werden. Das Gebäude wird dann auch zusätzliche Räume für das Nachmittagsangebot wie einen Bewegungsraum, eine Bibliothek und eine Schülerküche beherbergen.

Auch der Neubau einer Mensa in Kombination mit dem Neubau des Kinderhauses Charlotte Niehaus sowie ein Anbau für Ganztagsangebote sind bereits zumindest in bunten Plänen auf dem Schulgelände der Grundschule Rablinghausen eingezeichnet. Wann diese Häuser tatsächlich bezogen werden können, ist allerdings noch unklar. Momentan plant Immobilien Bremen offenbar mit drei Bauabschnitten: zunächst das Kinderhaus bis zum Jahr 2021, dann die Mensa und zum Schluss der Schulanbau, teilte Petra Albers vom Bildungsressort mit. Der Start eines Ganztagsbetriebs an der Schule sei möglichst früh nötig, mahnte Wangenheim. Zumal die Hortbetreuung stadtweit nicht ausgebaut werden soll.

Daher drängt der Bildungsausschuss auf eine zügigere Bauweise als vorgesehen und will einen entsprechenden Beschluss an die zuständigen Senatoren schicken. "Uns ist wichtig, dass das Bauvorhaben an der Grundschule Rablinghausen nicht wie bisher in drei Bauabschnitten bis 2025 geplant wird, sondern dass Mensa und Ganztagsanbau gleichzeitig gebaut und fertiggestellt werden müssen", formuliert Wangenheim die Stoßrichtung.

"Ich weiß, dass die Eltern eine Ganztagsschule brauchen und dagegen sträube ich mich auch nicht", sagte Schulleiterin Ulrike Weiß. Sie wehre sich jedoch entschieden dagegen, "in dauernden Provisorien arbeiten zu müssen", so die Pädagogin – auch mit Blick auf die Rechtenflether Straße. Besonders verärgert zeigte sie sich über den Umstand, dass die dringend benötigten Mobilbauten für den dritten Klassenverband, den die Schule derzeit zusätzlich jährlich aufnehmen muss, zwar zugesagt, aber noch nicht geliefert worden seien.

Auch die Ankündigung der Behördenvertreterin, Immobilien Bremen habe beteuert, bis August die Container anzuliefern, versöhnte sie nicht. "Das bedeutet, dass wir zum Schulanfang eine weitere Klasse ohne Klassenzimmer bekommen, die ich ja schlecht im Keller oder bei der Bildungsbehörde unterbringen kann", so Weiß. Die Notlösung, bis die Container mutmaßlich im September bezugsfertig sind: Alle ihre Schüler müssen in der Übergangszeit auf ein für die Sprachförderung wichtiges Leseprojekt verzichten, da der entsprechende Raum für die Erstklässler benötigt wird. "Nur wenn wir fertiggebaut sind, können wir sofort mit dem Ganztag auch bereits vor 2025 starten", kündigte die Schulleiterin an. Petra Albers vom Bildungsressort erklärte: "Wir werden mit Immobilien Bremen sprechen, ob man den Bau beschleunigen kann."