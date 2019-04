In den kommenden Jahren steht die Sanierung der Schule in Seehausen an. (Scheitz)

Auf den ersten Blick geht es beschaulich zu in den beiden dörflich geprägten Ortsteilen Strom und Seehausen zwischen Ochtum und Weser. Doch in den vergangenen vier Jahren hatten die Ortspolitiker der beiden Beiräte durchaus so manches Mal zu kämpfen, um die Interessen der Dorfbewohner gegenüber der Stadtverwaltung und der Bremer Landesregierung durchzusetzen.

Der Höhepunkt ist sicherlich der gemeinsame Kampf beider Beiräte gegen die Schließung ihrer Dorfschulen in den Ortsteilen gewesen. Mit nur wenigen Schülern und hohen Kosten für notwendige Umbauten, so rechnete die Bildungsbehörde im Frühjahr 2016 vor, sei der Unterricht vor Ort im Vergleich zu größeren Grundschulen im Stadtgebiet zu teuer. Massive Proteste der betroffenen Lehrer, Eltern und Schüler im Schulterschluss mit vielen weiteren Bewohnern aus Strom und Seehausen sowie den ehrenamtlichen Politikern hatten schließlich Erfolg: Nachdem sich Bürgerschaftsmitglieder unterschiedlicher Parteien im Sommer 2016 nach einer Begehung der beiden Schulen gegen eine Schließung der Zwergenschulen ausgesprochen hatten, beschloss die Bremische Bürgerschaft im Herbst 2016, dass beide Standorte erhalten bleiben.

Damit ist seitdem auch der Weg frei für die dringend notwendige Sanierung der beiden Häuser. Wie die Schulen sowohl zeitgemäß als auch behindertengerecht umgebaut werden können, erarbeitet derzeit Immobilien Bremen. Als Hemmschuh für den zügigen Beginn der Bauarbeiten erweist sich jedoch insbesondere in Strom der Anspruch, auch in den beiden Zwergenschulen Bremens eine Ganztagsbetreuung sicherzustellen. Dafür fehlten beim bisherigen Konzept zusätzliche Räume sowie eine Mensa. Ein Thema, das sicherlich auch noch die künftigen Beiräte vor Ort begleiten wird.

Es gibt gleich mehrere Besonderheiten in den Interessenvertretungen der beiden Dörfer: So sind nur Christ- und Sozialdemokraten in den Beiräten vertreten. Und im Gegensatz zu vielen anderen Stadtteilparlamenten hat es keinerlei Mandatsniederlegungen oder Parteiwechsel während der vierjährigen Amtszeit gegeben. Ausschließlich Christdemokratin Yvonne Wolpmann ist im Sommer 2016 als Nachrückerin in den Beirat Seehausen eingezogen, nachdem der parteilose Gerd Aumund die CDU-Fraktion verlassen hatte, um das Amt der überraschend verstorbenen Ortsamtsleiterin Eva Thiemann zu übernehmen.

Auf unterschiedliche Weise dominierte auch der Ringschluss der Stadtautobahn 281 die politische Diskussion in den Dörfern: In Strom haben die Beiratspolitiker die Hoffnung fast schon aufgegeben, zusätzlichen Lärmschutz hin zur neuen Autobahn zu bekommen. Extra zu diesem Zweck hatte sich bereits 2013 der Lärmschutz-Experte Eberhard Greiser bereit erklärt, die Lärmbelastung des Dorfes auszurechnen, um der Forderung mehr Nachdruck zu verleihen. Doch das Ergebnis war nicht so, wie die Beiratsmitglieder es sich erhofft hatten: Der Verkehrslärm von Autos und Lastern auf der Stromer Landstraße zusammen mit dem Verkehr auf der Autobahn war nicht hoch genug, um Lärmschutzwände oder den gewünschten Flüsterasphalt durchsetzen zu können.

In Seehausen hat sich dagegen die Diskussion in den vergangenen vier Jahren ausschließlich um den geplanten Tunnel unter der Weser hindurch sowie die bevorstehende Bauzeit gedreht. Möglichst wenig Belastungen durch Baufahrzeuge und Straßensperrungen sowie einen verlässlichen Ansprechpartner der Bauleute für Beschwerden sind die zentralen Forderungen der Dorfbewohner an die Baustellen-Planer. Bestmöglicher Schutz der Anwohner am künftigen Tunnelausgang vor Lärm und Scheinwerferlicht aus Richtung Autobahn ist zentrales Anliegen für die Zeit nach dem gelungenen Ringschluss.

Drittes wichtiges Thema für beide Ortsteile ist das langsame Internet, das viele Bewohner nervt oder sie sogar an ihrer Arbeit hindert. Denn es gibt noch einige „weiße Flecken“ auf der Landkarte von Strom und Seehausen, wo der Breitbandausbau noch nicht stattgefunden hat. Zwar hat der Bund bereits Geld bereitgestellt, damit Telefonanbieter auch dünn besiedelte Gegenden ans schnelle Internet anschließen. Doch nun geht der Ausbau langsamer als erhofft voran – zum Ärger der Beiräte.

Ebenfalls ein Dauerbrenner und Zukunftsthema zugleich ist das Neubaugebiet am Stellfeldsweg in Strom. Dort hegen die Ortspolitiker aktuell große Hoffnungen, dass nach dem jahrelangen Stillstand nun doch schon bald Häuser für neue Nachbarn entstehen könnten. Ein Thema, das den neu gewählten Beirat sicherlich weiterhin beschäftigen wird.