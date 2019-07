Pastorin Ragna Miller und Wolfgang Teuber vom Vorstand der Kirchengemeinde wollen mit Schwimmwesten an den Gotteshäusern ein Zeichen setzen. (Roland Scheitz)

„Die Pflicht zur Seenotrettung ist Völkerrecht und das Recht auf Leben nicht verhandelbar“: So steht es in einem im April verfassten offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel, der von vielen sozialen Institutionen, kirchlichen Einrichtungen und Flüchtlingsinitiativen unterschrieben wurde. Als drei zentrale Forderungen nennen die Unterzeichner einen Notfallplan für Bootsflüchtlinge, sie fordern sichere Häfen und ein Ende der Rückführungen von Flüchtlingen nach Libyen.

„Auf dem Kirchentag der Bremischen Evangelischen Kirche hat die Evangelische Jugend gefordert, dass wir den offenen Brief an Angela Merkel unterschreiben“, erinnert sich Pastorin Ragna Miller. „Und die Jugend hat auch gefragt, ob wir das nicht größer machen wollen. Und da habe ich zugesagt, weil wir das als Gemeinde sehr sinnvoll finden.“

Gottesdienst zum Thema

Ragna Miller ist eine von insgesamt drei Pastorinnen und Pastoren der Vereinigten Evangelischen Gemeinde Bremen-Neustadt, zu der die Gemeindezentren St. Pauli, Matthias-Claudius und Zion gehören. Als Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen und Seenotrettern im Mittelmeer werden die drei Gemeinden im Anschluss an den Gottesdienst mit dem Thema „Sicherer Hafen“ am Sonntag, 7. Juli, in der Zionskirche eine Rettungsweste an den Kirchturm des Gotteshauses in der Kornstraße sowie anschließend an die Türme von St. Pauli und Matthias-Claudius hängen.

„Wir vergessen das Mittelmeer“, sagt Ragna Miller, „es wird wenig darüber berichtet.“ Und ein weiterer Umstand, der sie maßlos empört habe: Im Jahr 2018 sind 2800 Flüchtlinge gestorben. Meist heiße es "Flüchtling" oder "Afrikaner". "Doch das sind Menschen! Wir wollen ein Menschenbild dahinter stellen.“ Zwar seien sie von der Vereinigten Evangelischen Gemeinde Bremen-Neustadt nicht die moralische Stimme: „Aber wir wollen darauf aufmerksam machen, dass das alles jetzt, in diesem Augenblick, passiert. Sechs Menschen sterben pro Tag.“ Und Wolfgang Teuber aus dem Kirchenvorstand bringt es auf den Punkt: „Man könnte das auch so sehen: Was wäre, wenn in Bremen sechs Menschen pro Tag sterben würden? Es muss den Leuten bewusst gemacht werden, was da passiert.“ Die große Flüchtlingsbewegung aus den Jahren 2015 und 2016 sei zwar vorbei, doch die Probleme seien noch immer nicht gelöst. „Der Druck im Kessel wird größer und da wird der Deckel noch mal fester zugeschraubt.“ Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International würden tausende Flüchtlinge auf dem Mittelmeer von der libyschen Küstenwache abgefangen und in Haftzentren interniert, wo sie Ausbeutung und Misshandlungen erdulden müssten.

Fluchtursachen durch westlichen Lebensstil

„Die Menschen riskieren den Tod, um zu leben“, sagt Ragna Miller. „Das macht keinen Spaß und das ist auch der Grund, warum man so schnell die Augen zu macht. Und am Ende ist man bei der Globalisierung und darüber möchte keiner nachdenken.“ In den Jahren 2015 und 2016 sei es wegen des Bürgerkriegs leichtgefallen, die Menschen aufzunehmen. „Doch Flucht aus wirtschaftlichen Gründen ist für die meisten Menschen hierzulande nicht nachvollziehbar.“

Dabei hängen die Fluchtursachen wesentlich mit dem Lebensstil der Menschen in den Industrienationen zusammen: Rohstoffe für Mobiltelefone oder Tablets etwa werden unter menschenunwürdigen Bedingungen in der Demokratischen Republik Kongo gefördert, der beliebte Victoriabarsch wird von internationalen Großkonzernen gefischt, die einheimischen Fischer verlieren die Lebensgrundlage. Importe von billigen Geflügelteilen oder Tomatenmark aus Europa in afrikanische Länder ruinieren die dortigen Erzeuger, das T-Shirt für zwei Euro bringt die Näherinnen in Bangladesch und anderswo in akute Lebensnöte. Und auch das Abziehen qualifizierter Arbeitskräfte aus den Entwicklungs- und Schwellenländern stellt ein großes Problem dar.

„Wenn wir uns nicht verantwortlich fühlen für die Dritte Welt, kommt sie zu uns“, hat Gregor Gysi auf der Bürgerpressekonferenz Ende August 2015 auf die These eines Bürgers geantwortet, man möge doch bitte zuerst an seine eigenen Bedürfnisse denken. Es müsse den Menschen hier daher bewusst gemacht werden, was dort passiere, sagt Wolfgang Teuber, deswegen seien weitere Veranstaltungen geplant . „Gleich nach den Sommerferien planen wir einen Gottesdienst mit Menschen, die eine Fluchtgeschichte erzählen“, erzählt Ragna Miller. „Das, was im Mittelmeer passiert, ist Völkerrechtsverletzung. Und das, was in den Ländern passiert, aus denen die Menschen flüchten, ist Menschenrechtsverletzung“, sagt sie. Wir müssten aber alles tun, damit Menschen in Würde leben können. Es sei deshalb auch eine Aufgabe der Kirche zu sagen: „Stellt das Denken nicht ein. Weiterdenken. Wenn wir versuchen, möglichst viele Projekte mit möglichst vielen Menschen zu machen, schaffen wir Begegnung.“ Und daraus erwachse Veränderung.

Weitere Informationen

Der Gottesdienst zum Thema „Sicherer Hafen“ wird am Sonntag, 7. Juli, um 10 Uhr in der Kirche Zion, Kornstraße 31, abgehalten. Im Anschluss wird gemeinsam die Rettungsweste an den Kirchturm von Zion gehängt.