Bei der ersten Probe für die Eröffnungsperformance haben die Teilnehmenden unter Regie von Wilfried van Poppel richtig viel Spaß. Weitere Mitwirkende werden gesucht. (Walter Gerbracht)

Alte Neustadt. „Wer miteinander tanzen kann, kann auch miteinander leben", sagt Wilfried van Poppel. Damit formuliert der niederländische Choreograf, der mit Interessierten die Eröffnungsperformance von "Sehnsucht Europa" (siehe Infokasten) einstudiert, im Grunde genau das Ziel des neuntägigen Festivals vom 1. bis 9. September: Es geht darum, sich mit den Mitteln der Kunst an die Frage heranzuarbeiten, wie können und wie wollen wir in Europa zusammen leben und arbeiten?

„Sehnsucht Europa“ ist gleichzeitig der Höhepunkt einer Veranstaltungsreihe, die seit zwei Jahren läuft und von Stadtkultur Bremen und vier ihrer Mitglieder initiiert wird: der Gesellschaft Quartier, dem Kulturhaus Walle, dem Steptex Dance Projekt und der Bremer Shakespeare Company. Das Festival bündelt 28 Veranstaltungen an 31 Terminen aus den vier Sparten Bühne (Theater, Tanz, Musik, Kabarett und Jugendprojekte), Begegnung (Community Dance, Stadtteilführung, Ausstellung und Party), Akademie und Kreativität (Workshops, Kreatives Gestalten) und Rahmenprogramm (Lesungen, Dokumentarfilm, Vortrag, Diskussion). Auszüge stellen wir vor.

Nach der Eröffnungsperformance am Sonnabend, 1. September, um 13 Uhr auf dem Marktplatz folgt um 18 Uhr in der Blue Box bei "Charlottes Shakes Biergarten", Schulstraße, eine interaktive Reise in ein ganz persönliches Europa. Unter dem Titel „zärtliches Europa“ nimmt Nadine Portillo zwölf Menschen mit in einen engen Container und stellt Fragen wie "Braucht Europa mehr Solidarität?“ oder „Was hat das alles mit mir zu tun?“. Die Teilnahme dürfte eine starke emotionale Erfahrung sein. Karten kosten 15 Euro und sind bei der Bremer Shakespeare Company erhältlich. Weitere Termine sind der 5. und 9. September, 18 Uhr. Und nach Abschluss des Bremer Festivals geht der blaue Container als „Kulturbotschafter der Hochschule Bremen“ auf Reisen.

Im Kulturhaus Walle realisieren junge Geflüchtete mit Musikern, Diskjockes und Videofilmern am Sonnabend, 1. September, ab 20 Uhr ihre ganz persönlichen Musikprojekte: Habibouti-Crew-Rap, Videos, Gespräche, DJ-Sets. Ebenfalls um 20 Uhr startet an diesem Termin der "Eurovision Slam Contest #2" im Theater am Leibnizplatz, bei dem Poetryslammer ihre Gedanken zu Europa offenbaren gegen zehn Euro Eintritt. Mit von der Partie sind auch Laura Sherin Rebecca, die Gewinnerin des ESC 2017, Henrik Szanto aus Wien und andere. Um 22 Uhr ist dann Party! angesagt mit Radio Cosmo im Kulturzentrum Schlachthof.

Exotisch wird es am Sonntag. 2. September, ab 20 Uhr: Das Steptext Dance Project präsentiert das Navdhara India Dance Theatre aus Mumbai mit „Amaara – a journey of love” im Theater am Leibnizplatz. Der Eintritt kostet 18 Euro. In der Ankündigung heißt es: „Die Aufführung des indisch-australischen Choreographen Ashley Lobo ist eine magische Reise, die den Zuschauer in die grenzüberschreitende Erfahrung der Liebe entführt, wo Körper und Seele verschmelzen und in neue Sphären hinübergleiten: eine Geschichte der Liebe wie vom Anfang der Zeit.“ Griechenland wird am Montag, 3. September, um 20 Uhr im Theater am Leibnizplatz Thema sei. In seinem Buch „Die ganze Geschichte – meine Auseinandersetzung mit Europas Establishment" beschreibt der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis die Mechanismen der Macht innerhalb der Europäischen Union. Es lesen in Auszügen Christian Bergmann, Ulrike Knospe, Rainer Iwersen und Rudolf Hickel.

Einblick in künstlerische Arbeit

In Bremen engagieren sich unterschiedliche Akteure in Community-und Jugendprojekten. Die offene Bühne am Dienstag, 4. September, von 18 bis 19 Uhr in der Schwankhalle eröffnet Einblicke in ihre künstlerische Arbeit, unter anderem treten die Tempeltanzgruppe der Deutsch-Indischen Gesellschaft, die Quartier Dance Company, Theater 11, Young Artists und die Jugendtheatergruppe „Laughing Out Loud" auf. Und am Donnerstag, 6. September, geht es dort ab 20 Uhr von und mit Pedro Kadivarum um die „Aufhebung der Grenzen“. Der iranische Autor, Theaterregisseur und Schauspieler stellt eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Exil vor.

Eine historische Führung durch Walle ist für Freitag, 7. September, geplant – in englischer Sprache. Los geht's um 17 Uhr am Kulturhaus Walle. Abends ab 19 Uhr stellt Günther Heeg, Direktor des Centre of Competence for Theatre von der Universität Leipzig die Idee eines transkulturellen Theaters in der Schwankhalle vor und lädt zur Diskussion darüber ein. Eine Premiere steht ebenfalls am Freitag, 7. September, ins Haus: "Audition for Life" beginnt um 20.30 Uhr im Theater am Leibnizplatz. Es ist eine Kooperation des Art

Theaters mit dem Ensemble New Bremen, Koproduktion Sehnsucht Europa, Steptext Dance Project, Toneelhuis aus Antwerpen und der Bremer Shakespeare Company. Darin stellen sich acht Künstler unterschiedlicher, internationaler Herkunft essentiellen Lebensfragen. Der Eintritt kostet 18 Euro. Weitere Aufführungen gibt es am 8. September, 20.30 Uhr, und am 14. September, 19.30 Uhr.

Ein musikalischer Stadtteilspaziergang ist für Sonntag, 9. September in Woltmershausen geplant. Dabei musizieren Kinder und Jugendliche, Musikensembles und Chöre aus Woltmershausen gemeinsam mit den Bremer Philharmonikern ein. Los geht's um 15 Uhr am Spiel- und Wassergarten am Westerdeich.

Eine vollständige Programmübersicht finden Interessierte unter https://www.sehnsucht-europa.com.

Weitere Informationen

Für die Performance „Community Dance“ am 1. September um 13 Uhr auf dem Marktplatz zur Eröffnung von "Sehnsucht Europa" werden noch Mitwirkende gesucht. Die achtminütige Aufführung "Home sweet home" studiert Wilfried van Poppel mit Interessierten ein. Geprobt wird am Montag, 27. August, und Freitag, 31. August, jeweils um 18 Uhr auf dem Quartiersplatz in der Neustadt, ehemals Schulhof der Oberschule Leibnzplatz. Interessierte können sich per E-Mail an renate.heitmann@shakespeare-company.com anmelden.