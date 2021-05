Vor dem Cafe Sand auf dem Saxofon Zeit verspielen: Für Dorothe ist das eine ihrer liebsten Beschäftigungen. (Björn Jentsch)

Sehnsucht, sich sehnen nach jemandem oder etwas und zwar so sehr, dass es in einem brennt, einen verzehrt, ob der langen Zeit, die dieser Wunsch unerfüllt geblieben ist. Sehnsucht ist Ausdruck einer tief sitzenden Unzufriedenheit, ein Gefühl, das Leiden schafft, obwohl oder gerade weil es sich auf etwas richtet, was kaum oder schwer erreichbar ist. Viele kennen diese Emotion wahrscheinlich seit einem Jahr besser als jemals zuvor. Für manche ist sie mitunter gar zu einem vertrauten, wenn auch kratzigen Mantel geworden.

Der Verein Es geht los Bremen hat genau dieses Gefühl aufgegriffen. Junge Menschen mit Behinderung, um die sich der Verein seit fast 20 Jahren bemüht, wurden nach Orten gefragt, die sie aus verschiedensten Gründen sehnsüchtig werden lassen. Und sie durften diese Orte auch besuchen, was filmisch festgehalten wurde. Erstmals gezeigt wird dieser Film am Mittwoch, 5. Mai, anlässlich des bundesweiten Protesttages für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.

Werder öffnete die Stadiontore für die Aktion

Fast ein Dutzend junge Erwachsene, die Mitglied im Verein Es geht los Bremen sind, besuchten für den Youtube-Film ihre „Sehnsuchtsorte“, die sie aufgrund der Pandemie gar nicht oder nur eingeschränkt erleben können. Musizieren mit Gleichgesinnten, ein Besuch im Weserstadion, der Spaziergang auf dem Riensberger Friedhof, das Freizeitheim in der Friese im Viertel, mit dem Saxofon am Strand des Café Sand Zeit musikalisch verspielen: Das und einiges mehr tun die Protagonisten des Films gern. Und das zeigten sie auch vor der Kamera und erzählten dabei von ihren ganz unterschiedlichen Gedanken, Gefühlen und Träumen. Herausgekommen sind 20 Minuten, die zwar zum Nachdenken anregen, aber in erster Linie unterhalten möchten.

So zog es beispielsweise Oskar und Martin ins Weserstadion, dessen Tore der Verein bereitwillig für das Projekt öffnete. Dorothe teilt ihre Leidenschaft für das Saxofonspiel und Lars nimmt die Zuschauer mit auf eine Tour zu den Automobilen im Schuppen Eins. Till hingegen liebt es, im Blockland mit dem Fahrrad zu rasen. Siawasch vermisst indes das bunte Treiben an den Weserterrassen und Christian will wieder mit seinen Freunden Dudelsack spielend Mittelalter-Musik zelebrieren und die Atmosphäre des Schlachtezaubers genießen. Er erzählt im Film, weshalb dieser Ort das Schönste ist, was er sich vorstellen kann. Enrico möchte in der Friese wieder Freunde treffen, wohingegen Gregor lieber auf dem Riensberger Friedhof nach Ruhe sucht und sich Gedanken über die Gründe für manches Ungemach auf der Erde macht.

Björn Jentsch: Man spürte den Durst nach Aktivität

Begleitet, interviewt und das Material schlussendlich mit der eigens komponierten Musik unterlegt zu einem Gesamtwerk zusammengeschnitten hat all diese Begegnungen Björn Jentsch. „Man spürte den Durst nach Aktivität“, berichtet er von seinen Erfahrungen mit den Menschen in der Spanne von 19 Jahren bis Mitte 30, die er schon lange kennt und zum Teil hat erwachsen werden sehen. „Wir mussten einiges bedenken und planen – vor allem die Hygienekonzepte.“

Seit gut acht Jahren ist Jentsch für Es geht los Bremen aktiv und kümmert sich auch seit einigen Jahren auf Fahrten um die jungen Menschen, für die er aber vor allem eines ist: Freund und Musiker. Nicht nur als solcher ist Jentsch Übersetzer aus Leidenschaft. Ihn interessieren nicht die Sprachen, die wir alle tagtäglich sprechen oder in der Schule lernen. Der 44-Jährige sucht immer wieder nach Wegen, um unterschiedlichste Perspektiven für andere verständlich zu machen. Musikalisch hat dies bei ihm einst begonnen, als er versuchte, Regen, Gewitter und Wind – also Kräfte der Natur – per Klavier einzufangen und in Töne zu übersetzen.

Reiz der Übersetzung

Insidern ist er in Bremen auch bekannt als Stummfilmvertoner, der am Klavier oder mit diversen anderen Instrumenten das musikalisch untermalt und alternativ transportiert, was auf der Leinwand zu sehen ist. „Der Reiz liegt in der Übersetzung“, sagt er und verweist auf die einzigartigen Perspektiven, die vor allem Menschen mit Beeinträchtigung besitzen. Er möchte helfen zu verstehen, möchte zeigen, was und wie andere wahrnehmen und vermitteln, welche Vielfalt dank unterschiedlicher Sichtweisen in ein und derselben Sache liegen können.

In diese Philosophie ist auch der Film „Sehnsuchtsorte“ einzuordnen, denn er gibt jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin die Chance, mithilfe des Musikers und Filmemachers zu zeigen und zu sagen, weshalb diese Orte weit mehr sind als einfach nur Flecken auf der Erde. Denn sie erfüllen in irgendeiner Weise für eine Sehnsucht und eben wie so oft dasselbe, was sich viele derzeit wünschen: ein Stück Normalität.