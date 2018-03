Viele ASB-Mitglieder sind nach dem Zweiten Weltkrieg in den ASB eingetreten, doch inzwischen versterben viele langjährige Mitglieder, die in der Aufbauzeit nach 1953 dem ASB Bremen beigetreten sind. Zur Durchführung der gemeinnützigen Aufgaben benötigt der ASB Bremen die Unterstützung in Form von Mitgliedsbeiträgen, um weiterhin wirksame Hilfe bei gut ausgebildetem Personal, Helfern, einer zeitgemäßen technischen Ausstattung und funktionierender Organisation leisten zu können. Mehr als 1,3 Millionen Menschen unterstützen den ASB mit ihrer Mitgliedschaft.