Birgit Olbrich und Karin Menke beobachten vom Holzturm das lebhafte Treiben der Vögel. (Walter Gerbracht)

Huchting. Um der Vogelwelt optimale Bedingungen zur Rast und Brut zu bieten, flutet der Bremer Landesverband im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) jährlich ab November die Flächen im Naturschutzgebiet Brokhuchting für gefiederte Wintergäste und Zugvögel. Jetzt im April lässt sich das lebhafte Treiben der Vögel, in dem Naturschutzgebiet von dem Aussichtsturm an der Brokhuchtinger Landstraße zwischen Huchting und Strom besonders gut beobachten. „Das müssen noch viel mehr Leute sehen, um zu merken, dass das schützenswert ist", findet Birgit Olbrich vom BUND.

Das 375 Hektar große Naturschutzgebiet Ochtumniederung bei Brokhuchting ist Ende der Achtzigerjahre als Ausgleichsfläche für entstandene Gewerbegebiete wie dem Güterverkehrszentrum (GVZ) entstanden und steht seit Ende 1998 unter Naturschutz. Heute ist es als EU-Vogelschutzgebiet sogar Bestandteil des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000.

Seit 2000 kümmert sich der BUND im Auftrag der „Hanseatischen Naturentwicklung“ (Haneg) und auf Basis einer EU-Kofinanzierung um das Naturschutzgebiet, in dem im Laufe von 25 Jahren zahlreiche von Wasser geprägte Lebensräume geschaffen worden sind: Grünlandpolder mit winterlichen Überschwemmungen für Rastvögel, Tümpel, Teiche, Gräben und Altarme, Feuchtwiesen und Brachen mit Weidengebüschen und Röhrichten. „Es ist eine simulierte Auenlandschaft, die wird im Herbst künstlich geflutet“, erklärt Birgit Olbrich, die beim BUND für die Betreuung von Schutzgebieten verantwortlich ist. Und ihre Kollegin Karin Menke, zuständig für ornithologische Untersuchungen, ergänzt: „Um das Wasser zu stauen, benötigen wir eine Sturmflut.“

Offensichtlich gab es diese Sturmflut, sodass viele Vögel derzeit die weitläufige Fläche bevölkern. In ein paar Wochen wird die Anzahl der Vögel weniger werden. Ab Mai werden die Flächen dann wieder landwirtschaftlich genutzt. Und das ist auch wichtig, weiß Karin Menke: „Die Landwirte braucht man, um Wiesenbrüter zu schützen. Wenn die Landwirte nicht mitmachen, hätten wir keine Chance, doch in Bremen machen die Landwirte gut mit.“

Wichtig ist ebenso der Aussichtsturm mit einem kleinen Parkplatz gleich nebenan. „Man muss sehen, was man schützen muss", sagt Birgit Olbrich. Und von der Holzplattform aus können Naturfreunde zum Beispiel nicht nur Störche und sogar Seeadler beobachten, sondern auch seltene Kampfläufer, Uferschnepfen und Rotschenkel, außerdem verschiedene Gänsearten, Kiebitze und neun verschiedene Entenarten. „Die Enten nutzen die Wasserflächen, die Wattvögel hingegen die Beetrücken", erklärt Olbrich. "Die Schnepfen zum Beispiel stochern dann auf der Suche nach Nahrung im Modder.“

Karin Menke hat auch eine Lieblingsente: „Die Spießente rastet gerade, um dann weiter in die Tundren zu ziehen.“ Die Löffelente hingegen brütet gerade im Naturschutzgebiet Ochtumniederung. Die Besonderheit der Löffelente ist ihr Schnabel: Dieser ist nicht nur namensgebend löffelförmig, zudem hat er auch Lamellen. „Mit dem Schnabel schlürft sie durch das Wasser und siebt es, sodass Plankton und kleine Insekten hängenbleiben.“

Am häufigsten vertreten ist die Pfeifente: An die 1000 Tiere rasten zurzeit in Brokhuchting. 200 Exemplare der kleinsten Ente, der Krickente, sind ebenso vertreten wie die Schnatterente mit 120 Tieren. Die Schnatterente hat zahlenmäßig übrigens die gefühlt allgegenwärtige Stockente abgelöst: „Inzwischen ist die Schnatterente mehr und häufiger im Niedervieland und Brokhuchting. Anscheinend profitiert sie von den klimatischen Veränderungen und findet hier gute Bedingungen“, erläutert Karin Menke.

Außer den Enten sind Schnepfenvögel wie die Uferschnepfe und der Kampfläufer derzeit auf dem Gelände zu Gast: „Die Uferschnepfe ist vom Aussterben bedroht, und ihre Zahl geht stark zurück“, sagt Karin Menke. „Sie überwintern in Afrika und sind in den vergangenen zwei Wochen angekommen. Sie brauchen die Flächen zur Erholung und zum Fressen, indem sie im Boden nach Insekten und Würmern stochern.“ Anschließend paaren sie sich und brüten. Und da die Brutzeit naht, lässt der BUND langsam das Wasser ab. „Die Uferschnepfen im Niedervieland und in Brokhuchting zu halten, ist unser Anliegen. Es gibt nur noch wenig Gebiete für Schnepfen“, informiert Birgit Olbrich.

Und die Arbeit des BUND-Landesverbandes Bremen trägt durchaus dazu bei, dass sich die Bestände ein wenig erholen: Waren es im Jahre 2007 noch vier gesichtete Uferschnepfen, hat sich die Zahl im Jahre 2017 auf mehr als 20 Exemplare erhöht. „Im Grünlandgürtel um Bremen hat sich der Bestand der Uferschnepfen erhöht, woanders geht er dagegen zurück, da ist Bremen gut“, berichtet Birgit Olbrich. Auch die Rastzahl der Blässgänse, die die gesamte Ochtumniederung als Schlafplatz nutzen, um sich vor Füchsen zu schützen, steigt an.

Freie Flächen wecken jedoch gerade im Stadtstaat Bremen häufig Begehrlichkeiten. So wird beispielsweise seit längerer Zeit über eine Bebauung am Rande der Brokhuchtinger Landstraße diskutiert. Birgit Olbrich und Karin Menke haben dazu eine klare Meinung: „Man braucht Überschwemmungsgebiete, daher ist viel Bebauung ungünstig.“ Und mit Blick auf das nicht in die Bebauungspläne einbezogene Naturschutzgebiet Ochtumniederung meint Birgit Olbrich: „Wir versuchen, so viel wie möglich zu schützen. Das wäre ein Super-Gau, wenn diese Fläche bebaut werden würde.“