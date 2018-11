Die Gruppe von "Tanzwerk" probt für die Inszenierung "Die sieben Sünden". (PETRA STUBBE)

Und doch begegnen sich ihre Hände wieder vertraut. Tosender Applaus brandet aus der Tanz-Compagnie auf, die sich ausschließlich aus Menschen im Alter über 60 Jahren zusammensetzt. Die Altersspanne der Laien bewegt sich zwischen 60 und 80.

Was an eine Episode aus Ingmar Bergmans „Szenen einer Ehe“ erinnert, ist ein Ausschnitt aus dem Tanztheaterstück „Sieben Sünden“, das am Freitag, 9. Juni, um 20 Uhr in der Schaulust am Güterbahnhof uraufgeführt wird. Die Tänzerin und ihr Partner haben gerade eben den Zorn höchst kreativ und expressiv auf die Bühne gebracht. „Im Zorn kann ja auch viel Sehnsucht nach Nähe stecken. Und Gefühle sind ja auch immer Nahrung für den Tanz“, sagt Choreografin Alexandra Benthin später.

Wolfgang Waespy aus Huchting erschien im schicken Cut seines Urgroßvaters. (PETRA STUBBE)

Gemeinsam erarbeitet

Die „Sieben Sünden“ haben sie und ihre Kollegin Anne-Katrin Ortmann von „Tanzwerk“ mit ihren Tänzerinnen und Tänzern gemeinsam erarbeitet. So sehen Sieger aus oder, wie man will, Begeisterte. Die Tänzer, die auf dem Probe-Parkett des Vereins „Impuls“ stehen, mit dem das „Tanzwerk“ kooperiert, brennen für ihre Leidenschaft. 2013 kam eine Gruppe theater- und bewegungsbegeisterter Senioren auf „Tanzwerk“ zu und fragte nach, ob es nicht möglich sei, ein Training speziell für die Altersgruppe „60 plus“ anzubieten.

Das ermöglichten die Tanz- und Choreografen-Profis im Kulturzentrum Lagerhaus, und schon im gleichen Jahr entstand die ­erste Produktion: „Hand aufs Herz“. Und schon jetzt bei der dritten Wochenend­probe für die zweite Produktion werden die biblischen sieben Todsünden mit Hingabe getanzt und verkörpert.

Und so sieht die Verkörperung des Geizes aus: Aus einer Phalanx der Compagnie löst sich eine Tänzerin heraus und dreht sich raumgreifend mit weit ausholenden Bewegungen, um dann immer und immer wieder einen Kreis zu beschreiben.

Die Bratschistin Anna-Elsabe Lehmann geht durch die Reihen, intoniert eine melancholische Melodie. Die Hände der Tanzenden beginnen sich in einer charakteristischen Bewegung zu wenden, wieder und wieder. Die Bratschistin entlockt dazu ihrem Instrument gleißende Töne und pointierte Pizzicati. Die Hände einer Tänzerin streben in Zeitlupe zum Himmel.

Und noch eine dritte Szene, die sich dem Hochmut widmet, geht über die Bühne: Die Tänzerinnen und Tänzer betrachten immer wieder ihr imaginäres Spiegelbild. Eine Dame mit mondänem Strohhut stolziert auf rosaroten High Heels durch die Gegend. Da werden die Nägel poliert und kokett das ­Rücken-Dekolleté gezeigt. Ein Tänzer küsst selbstverliebt seine Oberarme. Dann findet sich die Compagnie zu einer eingespielten Barockarie, zu einem Schreittanz.

Besonders in Schale geworfen hat sich der Theater-Aficionado Wolfgang Waespy, der ohnehin viel seiner Zeit mit seiner Frau im Theater Bremen verbringt. Eigens dafür hat sich das Ehepaar aus Huchting eine Theatercard zugelegt. Waespy trägt den Cut seines Urgroßvaters und übernimmt in den „Sieben Sünden“ die nonverbale Moderatorenrolle, die er tänzerisch gestaltet. Die Auseinandersetzung mit dem Thema sei für ihn zunächst gewöhnungsbedürftig gewesen, räumt er ein. Seine Mittänzerin Jutta Kiefert-Riebe aus dem Ostertor entgegnet: „Ich finde das gerade spannend! Das muss doch mal raus, das muss man doch mal ausleben, wie sich das so anfühlt, sündig zu sein! Ich finde das toll, gemeinsam auch mal wild sein zu dürfen!“

Forschungsarbeit an sich selbst

Und Choreografin Alexandra Benthin gibt ihr recht: „Das war schon auch ein bisschen Forschungsarbeit an uns selbst. Wir wollten erkunden, wer wohl was von den ‚Sieben Sünden‘ in sich trägt“. Anne-Katrin Ortmann ergänzt: „Zunächst haben wir damit angefangen, mehrere kleine Szenen zu der Fragestellung einer jeden Sünde zu gestalten. Es ist ja schon immer auch spannend, Abgründe auf der Bühne zu sehen.“

Seit 2001 ist Rolf Hammes in leitender Funktion bei dem 1994 gegründeten Verein mit dabei. Das „Tanzwerk“ hat inzwischen 350 aktive Mitglieder, die regelmäßig die Angebote nutzen. Das Credo des Tanzplattform-Teams: Jeder Mensch kann tanzen! Unabhängig vom Geldbeutel.

Die Aufführungstermine für „Sieben Sünden“ in der Schaulust am Güterbahnhof sind am Freitag, 9. Juni, um 20 Uhr, am Sonnabend, 10. Juni, um 18 und 20 Uhr und am Sonntag, 11. Juni um 18 Uhr. Tickets sind an der Abendkasse für 15, ermäßigt für neun Euro, aber auch im Vorverkauf beim „Tanzwerk“, Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12 bis 19 unter Telefon 762 28 zu haben.