Busfahrer Michael Okkes gibt Tipps und zeigt Tricks beim Rollator- und Rollstuhltraining. (Roland Scheitz)

Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) möchte, dass Menschen mit Mobilitätseinschränkungen Verkehrsmittel wie Busse und Straßenbahnen möglichst sicher benutzen können. Deshalb bietet sie Betroffenen mit Rollstuhl oder Rollator spezielle Termine, an denen die optimale Nutzung der Fahrzeuge mit den Hilfsmitteln erklärt, diskutiert und erprobt wird.

Die Teilnehmer sitzen in einem Konferenzraum. Am Eingang ist es eng, denn dort parken diverse Rollatoren. Stühle sind von den Tischen gerückt und haben Rollstühlen Platz gemacht. Sonja Niemann, bei der BSAG zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, ist zufrieden mit dem Andrang beim ersten Termin in diesem Jahr für Mobilitätseingeschränkte. 17 weitere Termine werden noch folgen. Michael Okkes, Fahrer bei der BSAG, und zwei Kollegen wollen den Teilnehmern Tricks und Kniffe erklären und sich ihren Fragen stellen.

„Mit Bussen mag ich gar nicht fahren“, beginnt eine Dame und erzählt von ihren Erfahrungen. Michael Okkes: „Bei der BSAG gilt die Anweisung, sobald Mobilitätseingeschränkte an Haltestellen warten, soll abgesenkt werden.“ Dann erklärt er am Beispiel bestimmter Haltestellen, dass auch das bordsteinseitige Absenken des Busses nicht immer ideale Voraussetzungen für Rollator und Rollstuhl schaffe und das technische Defekte während des Betriebs auftreten könnten, mit denen der Bus dann bis Tourende weiter in Betrieb bleibe.

Okkes gab zum besseren Verständnis einen kleinen Einblick in die Technik. Wer bei Straßenbahnen den Knopf an der ersten Tür drücke bewirke, dass die Tür länger geöffnet bleibt. Wer beim Fahrer um Rücksicht bitte, helfe dem Fahrer seine Verantwortung wahrzunehmen. Wer einen der neuen BSAG-Busse nutze finde einen blauen Einstiegsknopf, der die Automatik des Schließens abschalte, sodass der Fahrer die Tür schließen muss. Allerdings befinde sich dieser Knopf bei der dritten Tür hinten, wo im Bus kaum Platz für Rollstühle und Rollatoren ist.

„Wichtig“, betont Okkes, „auch für eine ­Station immer hinsetzen. Und setzen sie sich bei Fahrt nie auf den Rollator.“ Auch seien ­Rollatoren gelegentlich übermäßig mit Einkäufen und Taschen beladen. „Links und rechts am Griff je drei und im Korb auch noch einige, da hält keiner Gefahrenbremsung stand“, mahnt Okkes, der weiß, dass Rollatoren mit ihren Körben für zwölf bis 15 Kilo Zuladung ausgelegt sind. „Keiner mit Rollator oder Rollstuhl kann sich bei einer Gefahrenbremsung festhalten“, weiß der Fahrer aus Erfahrung.

Anschließend weist der Busfahrer auf die Sprechfunktasten in allen Straßenbahnen hin, mit denen Fahrgäste den Fahrer informieren könnten, wenn sie zum Beispiel zwei Stationen später aussteigen wollten, denn auch das frühe Aufstehen und schon mal in Fahrt zur Tür gehen oder rollen sei zu gefährlich. Alle Rollatoren und Rollstühle dürften wie Kinderwagen kostenfrei in Bussen und Bahnen mitgenommen werden und Fahrer könnten oder müssten sogar, wenn Bus oder Bahn schon das Maximum an Mobilitätseingeschränkten befördern, die Mitnahme weiterer Personen mit Einschränkungen verweigern.

„Ich freue mich über die Hilfsbereitschaft, die ich jetzt erfahre. Das hatte ich nicht erwartet“, gesteht eine Dame. Michael Okkes ermuntert die Teilnehmer dazu, andere Fahrgäste ruhig zu bitten, für sie den Fahrschein am Automaten zu entwerten. Bevor es zum praktischen Training an einem Bus geht kommt noch die Position der Fahrgäste. Okkes weist darauf hin, dass die Fahrkartenautomaten oft in der Mitte angebracht seien. Auch die ausfahrbare Rampe für Rollstuhlfahrer sei nicht in Automatennähe und der Einstieg für Rollstuhlnutzer häufig vorne, der Stellplatz zur Beförderung aber in der Mitte. Automaten für den BOB-Service seinen ebenfalls in den Fahrzeugen verteilt.

Ein kaum lösbares Problem scheint zu bestehen, wenn Rollatorbenutzer und Rollstuhlfahrer gleichzeitig ein- oder aussteigen wollten, denn die seitliche Absenkung für Rollatorbenutzer und die absenkbare Einstiegsrampe für Rollstuhlfahrer ließen sich nicht gleichzeitig an einer Haltestelle nutzen, so Okkes. Vor Ort am Bus fährt die Rampe aus und die Dame mit dem Rollstuhl kommt kaum allein über die erste Schwelle. „Sie müssen den Oberkörper vorbeugen und weit hinten an den Rädern anfassen, dann geht es“, hilft der Fahrer und es klappt. Übrigens mit Rollator immer rückwärts aussteigen zeigt die Praxis.

Weitere Informationen

Das Rollator- und Rollstuhltraining findet regelmäßig bei der BSAG am Flughafendamm 12 statt und ist kostenfrei. Zehn Teilnehmer pro Termin sind möglich. Anmeldung bei Gaby Röder per Telefon 55 96 79 00 oder E-Mail: gabyroeder@bsag.de. Die nächsten Termine sind am 2. und 24. April, 7. und 21. Mai, 11. und 27. Juni, 11. und 25. Juli, 6. und 22. August, 5. und 19. September, 8. und 24. Oktober sowie 5. und 14. November.