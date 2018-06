Kinder demonstrierten vor Beiratsmitgliedern für sichere Überwege. (Walter Gerbracht)

Ein breites Bündnis fordert mit einem Bürgerantrag sichere Querungsmöglichkeiten über den Buntentorsdeich vor dem neu errichteten Quartierszentrum Huckelriede. Kinder berichteten zudem kürzlich während einer spontanen Demonstration vor Beiratsmitgliedern, dass sie sich unsicher fühlen, weil viele Auto- und Lasterfahrer dort trotz Tempo-30-Zone nicht die angemessene Rücksicht und Umsicht walten lassen. "Wir haben große Sorge, dass hier Unfälle mit Personenschäden passieren", denn täglich seien gefährliche Situationen mit Fußgängern zu beobachten, mahnen die Antragsteller deshalb schriftlich an. Unterschrieben haben das Papier unter anderem Vertreter der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba, des Kinder- und Familienzentrums vom SOS-Kinderdorf, des Martinsclubs, des Amtes für Soziale Dienste sowie Elternvertreter der Grundschule am Buntentorsteinweg.

Die Bewohnerzahl habe sich rings um den nördlichen Niedersachsendamm durch zahlreiche Bauprojekte erheblich erhöht, argumentiert das Bündnis. Dennoch gebe es trotz großem Verkehrsaufkommens keinerlei sichere Querungsmöglichkeiten wie Ampeln oder Zebrastreifen in dem Bereich. "Wir bitten dringend darum, (...)mögliche Abhilfe zu schaffen, um diese Kreuzung zu entschärfen", lautet der abschließende Wunsch an die Stadtteilpolitik.

Der Neustädter Beirat unterstützt die betroffenen Anrainer aus Huckelriede nun mit einer Prüfbitte an das zuständige Amt für Straßen und Verkehr (ASV). Darin heißt es: "Der Beirat bittet das ASV um Vorschläge für umsetzbare Gestaltungsmöglichkeiten, die eine sichere Querung über den Buntentorsdeich zum einen an der Kreuzung zum Niedersachsendamm und zum anderen in Höhe Boßdorfstraße erleichtern."