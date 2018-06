Eine Probenszene aus dem Stück „A midsummer-night‘s dream (more or less)“, das im Schnürschuh-Theater gezeigt wird. (FR)

Buntentor. Ein Klassiker zum Abschied: Die englischsprachige Theatergruppe „Parlement of Foules“ erobert jetzt zum letzten Mal die Bühne des Schnürschuh-Theaters, Buntentorsteinweg 145. An diesem Donnerstag, 28. Juni, führt das Ensemble des Fachbereichs 10 der Universität Bremen die Inszenierung „A midsummer-night’s dream (more or less…)“ dort auf.

Seit über 20 Jahren hat die englischsprachige studentische Theatergruppe „Parlement of Foules” (Das Vogelparlament) des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Bremen das Publikum mit ihren Inszenierungen begeistert. Nun öffnet sich der Vorhang ein letztes Mal.

Ansteckende Leidenschaft

Nicht nur, aber auch ein Grund dafür ist der Weggang des Sprachpraxis-Lehrenden Michael Claridge, der die Gruppe im Bachelor-Studiengang „English-Speaking Cultures“ gegründet und geleitet und die Studierenden mit seiner Leidenschaft für Shakespeare „infiziert“ hat. Für seinen integrativen Kurs „English Theatre Workshop“ erhielt Claridge 2016 den Berninghausen-Preis für hervorragende Lehre. In dem Kurs ermutigte er die Studierenden im Sinne des „Learning by doing“ zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der Zeit und dem Werk von William Shakespeare. Der Workshop bot auch die Möglichkeit, an einer Produktion der englischsprachigen Theatergruppe mitzuwirken.

Als gebührenden Abschied von der Bühne bringen „Parlement of foules“ einen neuen Ansatz in ihrer Inszenierung eines alten Freundes: Komödie oder Tragödie, was siegt? Ihr nicht sehr verträumter Mittsommernachtstraum führt von der modernen Sicherheit der Stadt in die mysteriösen Untiefen des Waldes, wo statt W-Lan nur Magie in der Luft liegt. Das Stück „A midsummer-night’s dream (more or less…)“ kombiniert Shakespeares Klassiker mit zusätzlichem Material aus „The Popular Mechanicals“ von Tony Taylor und Stand-Up Comedian Keith Robinson, sowie mit einer Mischung aus Livemusik, Tanz und einer Prise Irrsinn.

Weitere Vorstellungen folgen am 29. und 30. Juni, jeweils um 19 Uhr. Karten kosten 13 Euro, für Schüler und Studierende neun Euro. Kartenvorverkauf unter Telefon 55 54 10 oder www.schnuerschuh-thater.de.