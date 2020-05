Falko Bries (von links) und ­Harald ­Homann prüfen, ob die abgegebenen Laptops problemlos funktionieren. (Roland Scheitz)

Mal eben ein virtuelles Treffen mit dem Lehrer, ein Besuch auf einer Lernplattform im Internet oder die per E-Mail versendeten Aufgabenzettel ausdrucken: So oder ähnlich sieht der Lernalltag für die meisten Schülerinnen und Schüler derzeit aus. Denn längst nicht alle dürfen bereits wieder in die Klassenzimmer zurückkehren. Und schon heute warnen Experten: Die soziale Ungleichheit wird durch das Lernen in den eigenen vier Wänden verschärft. Denn wer keine Eltern hat, die bei Problemen mit den Aufgaben helfen können, ist im Nachteil. Noch schlimmer ist es für diejenigen, die gar nicht erst die technischen Möglichkeiten haben, um dem Unterricht aus der Ferne zu folgen.

Ein Umstand, der Falko Bries (SPD) in Huchting nicht kalt gelassen hat. Der Beiratssprecher arbeitet als Hausmeister an der Roland-zu-Bremen-Oberschule und hat dort hautnah mitbekommen, wie immer wieder aufs Neue Lehrkräfte Arbeitszettel ausdrucken und persönlich an Eltern oder Schüler übergeben mussten. „Fast alle Schüler haben zwar ein Smartphone, aber einige haben zu Hause weder Zugang zu einem PC oder Laptop noch einen Drucker, den sie nutzen können“, hat Bries in Erfahrung gebracht.

Einerseits gebe es Familien, die sich die Geräte einfach nicht leisten könnten, andere hätten mehrere schulpflichtige Kinder zu versorgen und dafür zu wenige Laptops angeschafft. „Die Familien hat der Shutdown völlig unvorbereitet getroffen, es sind zum Teil nicht genug digitale Endgeräte in den Haushalten vorhanden“, schildert Bries seinen Eindruck. Sogleich sei ihm die Idee gekommen, eine Spendenaktion zu starten, um den betroffenen Jungen und Mädchen zu helfen. „Doch allein kann ich das nicht schaffen, daher habe ich in meiner Fraktion die Idee vorgestellt und die waren sofort mit dabei“, sagt der Stadtteilpolitiker. „Gleiche Bildungschancen für alle“, lautet das Motto der Initiative. Ein erster Aufruf über die sozialen Medien an Menschen, die funktionstüchtige Drucker, Laptops sowie Tablets übrig haben, hat bereits 15 Geräte eingebracht. „Wir hoffen auf mehr, aber das ist ein sehr guter Anfang“, findet Bries.

In den kommenden Tagen will er zusammen mit Harald Homann, der für die SPD im Jugendausschuss des Beirates sitzt, und der IT-Lehrerin der Oberschule die Geräte gründlich prüfen und fit für den Heimunterricht machen. Viel Software brauchen die Laptops nicht, um für die Bearbeitung der Hausaufgaben hilfreich zu sein. „Das wichtigste ist ein Internetzugang, damit man die gängigen Lernplattformen erreichen kann“, meint Bries. Wer in den eigenen vier Wänden über kein eigenes WLAN verfüge, könne auch bei den Nachbarn fragen, ob sie eine Mitnutzung ihres Drahtlosnetzwerks erlauben würden, schlägt Bries vor.

Wegen der Corona-Pandemie ist es der Initiative wichtig, dass die Geräte nur nach vorheriger Terminabsprache kontaktlos abgeholt oder an einem verabredeten Ort übergeben werden. „Schon bald werden wir mit den Schulleitungen Kontakt aufnehmen und die Übergabe an Familien organisieren, die die Geräte brauchen“, kündigt Bries an. Zunächst denkt er dabei an die Huchtinger Oberschulen und das Gymnasium im Stadtteil. Später könnten eventuell auch Grundschulen in den Blick genommen werden. „Je nach Spendenbereitschaft versorgen wir die Schüler Stück für Stück, aber wir wollen jetzt keine Versprechungen machen, die wir hinterher nicht halten können.“

Weitere Informationen

Wer funktionsfähige, nicht mehr benötigte Laptops, Netbooks und Tablets spenden möchte, kann sich per E-Mail an falko.bries@arcor.de oder homann.bremen@gmail.com wenden. Telefonisch ist Falko Bries unter der Nummer 01 76 / 21 87 12 82 erreichbar. Bitte unbedingt für die Übergabe einen Termin vereinbaren, um Menschenansammlungen zu vermeiden.