Genaugenommen gilt es, ein Kleinod zu entdecken: Zwischen Grolland und Huchting befinden sich 240 Hektar Landschaftspark, um den sich seit 1976 der Verein „Park links der Weser“ kümmert. Da sind Teiche, Fleete, etwas Wald und Grünland. Es gibt für den Winter eine Eislauffläche, die im Sommer einfach nur Wiese ist. Einmal im Jahr lädt der Verein dazu ein, den Park näher kennenzulernen. Mit Erfolg: Viele Besucher wollten über das Gelände spazieren und dabei etwas zur Geschichte des Parks erfahren.

Die Sonne meinte es gut mit den Besuchern, die sich nach dem Rundgang sichtlich wohl fühlten bei dem anschließenden gemütlichen Beisammensein. Unter den Linden am Rande einer Obstwiese waren Stände von Kunsthandwerkerinnen aufgebaut. Von textilen Arbeiten über handgezogene Kerzen, von Papiergefäßen und Ansichtskarten bis hin zu Flechtarbeiten aus Weidenruten war ein breites Spekturm ihrer Arbeiten zu sehen.

Der Parkverein hat Leporellos ausgelegt, die das Naherholungsgebiet zwischen Huchting und Grolland bewerben. Der gemeinnützige Verein finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Die 1400 Mitglieder würden sich über Zuwachs freuen, heißt es vom Vorstand. Einzelmitglieder zahlen elf Euro im Jahr, Paare und Familien sind mit 16 Euro pro Jahr dabei. Beiträge und Spenden sind, der Gemeinnützigkeit wegen, steuerlich begünstigt. Kirsten Köster, die Verwalterin des Parks, erklärt: „Der Verein kümmert sich auf drei Streuobstwiesen zum Beispiel um die Erhaltung alter Obstsorten. Zu nennen sind etwa die Gute Graue, eine alte Birnenart. Unter den Äpfeln sind es Jakob Lebel, Kaiser Wilhelm, Horneburger Pfannkuchen, Prinzenapfel, Holländischer Prinz, Stedinger Prinz und schließlich der berühmte Apfel Prinz Albrecht von Preußen.“ Weiter gibt es den Naturerlebnisbereich des Parks, es gibt den Gehölzlehrpfad, auf dem man einiges über Bäume lernen kann. Auf den Infotafeln an den Bäumen steht auch ein QR-Code. Wer es ganz genau wissen möchte, scannt den OR-Code mit seinem Smartphone und kommt auf eine Website, die genau erklärt, was es mit dem jeweiligen Baum auf sich hat.

Baumstumpf wird zur Skulptur

Der Park beherbergt ausschließlich einheimische Bäume – mit Ausnahme von ein paar Kastanien. Grundsätzlich kann es für jeden Garten oder Park ein Problem sein, fremdländische Gewächse zu pflanzen, ist zu erfahren. Der Park links der Weser hat zum Beispiel ein Problem mit dem „Japanischen Knöterich.“ „Wenn wir den nicht bekämpfen, macht er den gesamten Park platt. Wir graben ihn aus, die einzige zuverlässige Möglichkeit, diesen Knöterich auszuschalten“, so Köster. Im Gehölzlehrpfad musste ein Baum gefällt werden. Seinen Stumpf hat man bis in zwei Meter Höhe stehen lassen, weil eine Kettensägen-Künstlerin ihn in eine Skulptur verwandeln wird.

Im Naturerlebnisbereich sind zwei Teiche, die kürzlich unter akuter Wassernot litten. Die Freiwillige Feuerwehr hat geholfen, das Problem zu beheben. In einem der Teiche sind Kreuzkröten eingesetzt worden. Die Parkverwalterin weiß zu berichten, dass auch eine Knoblauchkröte dort lebt. Bei der Frage, warum diese Kröte Knoblauchkröte heißt, muss Köster lachend passen.

Wer nachliest, erfährt in der Fachliteratur, dass diese Kröte bei Angriffen ein Sekret absondert, das nach Knoblauch riecht. Das scheinen ihre Feinde nicht zu mögen. Menschen werden diese Krötenart nur selten zu Gesicht bekommen, denn sie führen ein sehr zurückgezogenes Leben und graben sich gern in den Untergrund ein.

Der Park hat einiges zu bieten. Er ist offen für Spaziergänger und Radfahrer und unbedingt einen Besuch wert. Wenn eine Gruppe eine Führung durch den Park wünscht, kann man einfach anrufen und dafür einen Termin ausmachen. Es gibt keine Preisliste für dieses Angebot. Der Verein erwartet allerdings in diesem Zusammenhang eine Spende.

Auf dem Kunsthandwerker-Markt ist viel los. Ulrike Theysen ist schon zum zweiten Mal dabei und bietet Selbstgestricktes und selbst gezogenen Kerzen an. Sie ist Mitglied des Parkvereins und sagt: „Wir wohnen in Grolland und gehören dazu. Da muss man sich rühren, egal ob es lukrativ ist oder nicht.“ Sie sagt, es sei schön, mit den Leuten ein bisschen zu schnacken und die Stimmung zu genießen. Sybille Dirks und Christiane Frank bieten selbstgestaltete Postkarten und kleine aus Papier oder Karton gefaltete Schächtelchen an. Diese Dinge kosten nicht viel, sind aber schön anzusehen. So etwas nimmt man gern einmal mit. Sie sind zum ersten Mal dabei und freuen sich über einen guten Umsatz. Der Stand ist ständig umlagert.

Ein paar Meter weiter ist Tanja Teuber. Sie bietet Produkte aus Weidenruten an. Das sind Körbe und andere Gefäße oder Tragen, aber auch Schmuckgegenstände. Auch Teuber freut sich über das große Interesse. Sie verarbeitet am Liebsten naturbelassene, also nicht geschälte Ruten. Eins ihrer Angebote sind Flechtkurse in ihrer Werkstatt in Stuhr (www.gemeinsame-gartengestaltung.de). Sie versteht es, Begeisterung für das Flechten zu wecken, denn sie ist selbst Feuer und Flamme für dieses Handwerk.

Nähere Infos zum Park gibt es unter Telefon 579 92 22 oder im Internet unter www.parklinksderweser.de. Die Adresse des Clubhauses ist Hohenhorster Weg 77a.