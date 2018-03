Ob er in zwei Jahren erneut kandidieren will, ließ Sager offen. „Es wird sich zeigen, wie groß die Belastung ist“, sagte der 53-Jährige. Beruflich arbeitet Sager als Angestellter in der Nahrungsmittelindustrie, dem Vorstand gehört er bereits seit elf Jahren an.

In den geschäftsführenden Vorstand wurden als Kassierer Michael Buggisch und als Schriftführer der langjährige Vorsitzende Winfried Brumma gewählt. Den Vorstand komplett machen die Beisitzer und Beisitzerinnen Betül Demir, Klaus-Dieter Möhle, Ingo Funck, Florian Hensel, Rosemarie Kovac, Sara Dahnken und Günter Bookmeyer.

Laut Pressemitteilung gab es während der einzelnen Wahlgänge „spannende Diskussionen“ über den ausgehandelten Koalitionsvertrag auf Bundesebene. Beim Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag zeichnet sich im Ortsverein eine mehrheitlich eher positive Haltung ab. Bei den Diskussionen seien die Kompromisse „positiv gewürdigt“ worden, da in ihnen „eindeutig“ die Handschrift der SPD zu erkennen sei. Als Beispiele wurden vor allem Arbeitnehmerrechte wie der Einstieg in das Ende der sachgrundlosen Befristungen, die Reduzierung des Solidaritätsbeitrags und die Schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes genannt. Auf Zustimmung stieß auch die Rückführung der Zusatzbeiträge für Arbeitnehmer in der Krankenversicherung, die Erhöhung des Meister-BaföG und des BaföG sowie die Einführung eines Mindestlohns für Auszubildende.