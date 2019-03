Anke Bittkau informierte über die Schritte der Spielleitplanung. (Scheitz)

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport, Anja Stahmann (Grüne), hat eine Spielleitplanung für die Neustadt beim Verein Spiellandschaft Stadt in Auftrag gegeben. In einigen anderen Stadtteilen und Quartieren Bremens wie der Vahr, Schwachhausen, Göpelingen oder Borgfeld hat es in vergangenen Jahren bereits eine Spielleitplanung gegeben. Letztendlich soll für ganz Bremen ein Spielleitplan entstehen.

Die Spielleitplanung wurde 1999 in Rheinland-Pfalz entwickelt. Sie hat zum Ziel, vor Ort mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Kitas, Schulen, Institutionen und Behörden den Bestand an vorhandenen Spielplätzen und anderen Flächen für Kinder und Jugendliche aufzunehmen, Mängel festzustellen, weitere Bedarfe zu ermitteln, mögliche Gefahren zu benennen und ein Gesamtkonzept anzufertigen. Die Frage ist nun: Wie kann die Neustadt attraktiver, sicherer und besser bespielbar für Kinder und Jugendliche werden?

Der Verein Spiellandschaft Stadt war in Bremen schon mehrfach mit der Spielleitplanung beschäftigt. Unlängst wurden Einladungen und Informationen in der Neustadt an Kitas, Schulen, Einrichtungen und Träger verschickt. Allerdings füllte sich der Saal im Sozialzentrum Süd für die ersten Ideensammlungen zu den Themen Verkehr, Kinder und Jugendliche kaum. Anke Bittkau, Carola Sonnwald und Olaf Stölting von Spiellandschaft Stadt klebten verschiedenfarbige Punkte – je nach Thema – in Kartenausschnitte der Neustadt, um optische Eindrücke zu vermitteln. Und sie informierten über Befragungsergebnisse in Einrichtungen. Auch bei den wenigen erschienenen Gästen suchten sie Antworten auf Fragen wie: Wo hält man sich im Stadtteil gerne auf und wo nicht so gerne? Was kann besser werden? Auch Anregungen wie der Einwurf „An einigen Stellen brauchen wir dringend den Rückschnitt von Grün“ waren gewünscht.

Die Chancen einer Spielleitplanung zur Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in ihrem nahen Lebensumfeld gelten in Bremen als gut. Attraktive Spielorte im Freien zu schaffen, gilt als wichtig, da Kinder heute viel Zeit im Haus mit Computerspielen verbringen. Wer sich zu wenig unter freiem Himmel bewegt, verliert auch Fähigkeiten bei der Grob- und Feinmotorik.

Die Vertreter von Spiellandschaft Stadt wollen Kitas, Schulen und weitere Einrichtungen besuchen, um mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Lehrern, Erziehern und Eltern dann Spaziergänge und Erkundungen in der Neustadt zu unternehmen. Dabei soll das Bestehende erkundet werden, zugleich sollen Wünsche der Kinder und Jugendlichen nach Veränderung protokolliert werden. „Wir haben personell kaum freie Ressourcen“, sagte Schulmitarbeiterin zu dem Wunsch von Olaf Stölting, Lehrkräfte miteinzubeziehen. Nach den Ortsterminen sind weitere öffentliche Veranstaltungen vorgesehen. Dabei sollen die Ergebnisse zusammengetragen werden. Ein Augenmerk wird auch auf Punkte der besonderen Verkehrsgefährdung gelegt.

Der fertige Spielleitplan-Entwurf, erarbeitet nach den Wünschen der Betroffenen und den Gegebenheiten in der Neustadt, ist für den Herbst zu erwarten. Dieser Spielleitplan soll dem Beirat, aber auch verschiedenen Behörden bei der Ausrichtung ihrer Maßnahmen helfen.

Weitere Informationen

Kontakt: Olaf Stölting, Spiellandschaft Stadt, Telefon 24 28 95 53, E-Mail: o.stoelting@spiellandschaft-bremen.de.