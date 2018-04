Woltmershausen. Die Sportstätten in Woltmershausen sind an einigen Stellen nicht in Ordnung, das ist seit Jahren bekannt. Doch nun geht es voran mit der Sanierung der Sanitärgebäude an der Hanseaten-Kampfbahn, ist im Fachausschuss Sport des Woltmershauser Beirates am Donnerstagabend zu erfahren gewesen. Der alte Schlackeplatz macht den Sportlern im Stadtteil aber weiterhin Sorgen.

„Wir bringen Pusdorf in Bewegung“, sagt der Turn- und Sportverein Woltmershausen von 1890 (TSW) über sich. Das Wort gilt bei den Fußballern im Verein allerdings nur eingeschränkt. Bei schlechtem Wetter hagelt es Spielausfälle und Absagen von Übungsstunden. Die Vereinsführung steckt im Dilemma: „Wir erwarten von unseren Mitgliedern, das sie ihren Beitrag zahlen. Und dann müssen wir ihnen sagen, dass sie ihren Sport nicht treiben können“, klagt Jonny Kuhl, der Leiter der Fußballabteilung.

Das Thema ist nicht neu und wird nun wieder einmal auf die politische Schiene geschoben. Der Verein fordert, dass der alte Schlackeplatz an der Hanseaten-Kampfbahn mit Unterstützung des der Bremer Sozialsenatorin zugeordneten Sportamts in eine Allwetteranlage mit Kunststoffbelag umgebaut wird. Der Beirat Woltmershausen soll die Forderung auf Initiative des Ausschusses Kita, Bildung, Jugend, Sport in seiner nächsten Sitzung untermauern. „Wir haben dem Verein versprochen, dass wir ihn zu gegebener Zeit unterstützen. Jetzt hat uns die Behörde geschrieben, dass der Bedarf anerkannt ist“, erklärte Beiratssprecherin Edith Wangenheim (SPD) im Fachausschuss. Der Beirat werde einfordern, dass das Projekt für den TSW vorrangig behandelt wird. Bisher sei der Beirat vom Sportamt mit der Aussage vertröstet worden, in Woltmershausen gebe es mehr Spielflächen als in anderen Stadtteilen.

Der TSW fürchtet laut dem Vorsitzenden Robert Lürssen zufolge darum, im Wettbewerb mit anderen Sportvereinen konkurrenzfähig zu bleiben. „Andere Vereine sind bessergestellt und denken schon über den zweiten Allwetterplatz nach“, sagt Abteilungsleiter Kuhl. Der Verein hat 13 Jugend- und vier Herrenmannschaften, eine Mädchen- und zwei Damenmannschaften. Das Konzept für die Nutzung des Allwetterplatzes sieht vor, dass auch Kicker des benachbarten TSV Hasenbüren Übungszeiten eingeräumt bekommen.

Vorerst zufrieden ist der Sportverein damit, dass die gröbsten Mängel im Sanitärgebäude an der Hanseaten-Kampfbahn beseitigt worden sind. „Die Toiletten und Waschbecken funktionieren, größere Dinge schlummern“, sagte Lürssen im Fachausschuss. Beiratssprecherin Wangenheim benannte „richtig schlimme Fenster“. Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon gab sich optimistisch: „Die Sanierung ist auf den Weg gebracht – das ist das Entscheidende.“

Wundersame Verwandlungen des Spielflächenbelags in der Mehrzweckhalle Roter Sand machen den Hallensportlern der TS Woltmershausen zu schaffen. „Die Halle ist bespielbar, aber der Belag ist mal ideal und mal rutschig“, berichtete Lürssen. Die Sportler vermuten, dass beim Reinigen nicht die optimalen Mittel eingesetzt werden. Nach Oberflächenbehandlungen bilde sich eine Schicht, auf der Staub die Spielfläche zur Rutschbahn mache, wurde im Fachausschuss vermutet. Das Ortsamt will bei Immobilien Bremen nachhaken, ob Verbesserungsmöglichkeiten in Sicht sind.

Globalmittel für Spielgerät

Der Fachausschuss plädiert dafür, dass aus dem mit rund 28 000 Euro gefüllten Globalmitteltopf 5 000 Euro an den Verein Freunde der Grundschule Rechtenflether Straße gehen. Der Verein will das Spielgelände auf dem Schulhof erneuern und mit dem Zuschuss aus dem Stadtteiletat ein Großspielgerät anschaffen. Beiratssprecherin Wangenheim erinnerte daran, dass der Antrag im vergangenen Jahr vertagt worden sei. Es sei unklar gewesen, ob es Konflikte zwischen dem Spielgeländeumbau und den Arbeiten für den geplanten Mensabau geben könnte. Die Frage sei jetzt geklärt.

Wenn der Beirat die Empfehlung des Fachausschusses übernimmt, erhält der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Seehausen 900 Euro Zuschuss. Die Jugendgruppe der Feuerwehr soll einen Simulator für Fettbrände erhalten. Für den Antrag aus dem Nachbarort spricht laut Anja Schiemann (SPD) der rege Austausch Jugendlicher aus den Stadtteilen, der große Zuspruch für die Jugendfeuerwehr aus Seehausen und die Qualität eines solchen Simulators. Beiratssprecherin Wangenheim ergänzte, dass die Seehauser Wehr zu Einsätzen in Rablinghausen geschickt werde und bei Festen in Woltmershausen zum Mitmachen animiere.

Das Kulturhaus Pusdorf soll knapp 1000 Euro für die Digitalisierung von Interviews mit Zeitzeugen bekommen. Der Fachausschuss plädiert auch dafür, dass der Kleingartenverein Wardamm/Woltmershausen 900 Euro für Verbesserungen eines öffentlich zugänglichen Spielplatzes erhält.