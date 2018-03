Stolpersteine sollen dem Vergessen entgegenwirken, Menschen und ihre Geschichte lebendig erhalten.

In dem Tageseminar „Stolpersteinen die eigene Stimme leihen“ am Sonnabend, 10. März, von 10 bis 16 Uhr im Gemeinde­zentrum Zion, Kornstraße 31, geht es darum, einige dieser Steine in der Neustadt „zum Sprechen zu bringen“. Lebensgeschichten werden zu Erzählungen, in kleinen Audiobeiträgen werden den Menschen von damals Stimmen verliehen. In einer App und mithilfe einer Kartenansicht im Internet lassen sich die Erzählungen zu den einzelnen Steinen später aufrufen. Eigene Smartphones können mitgenutzt werden.

Wer an dem Tagesseminar des Evangelischen Bildungswerks Bremen, Veran­staltungsnummer 181135, teilnehmen möchte, zahlt 15 Euro, ermäßigt zehn Euro dafür.