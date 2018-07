Huckelriede. "Wasser marsch!" heißt es am Sonntag, 8. Juli, in vielen Formen und Farben am Strand des Café Sand auf dem Stadtwerder. Die SWB lädt von 11 bis 17 Uhr zum „Tag des Wassers“ ein. An 14 Mitmachstationen können kleine und große Besucher spielen, basteln, experimentieren, fotografieren und sich austoben. Wer mitmacht, kann einen Kleinpreis gewinnen. Und alle, die am Ende mindestens an fünf Stationen Spaß hatten, dürfen sich einen größeren Preis aussuchen. Alles zum Nulltarif.

Neun Aktionsstände gibt es allein zum Trinkwasser. Handwerkliches Geschick ist beim Flöße bauen gefragt. Unter fachkundiger Anleitung werden aus Naturmaterialien kleine Flöße entstehen, die die Floßbauer behalten und mit nach Hause nehmen können. Diese Fähigkeit sind auch beim Wasser zielen und Wasser spritzen oder an der neuen „T-Wall“ hilfreich, wo es gilt, in 60 Sekunden die auf einer Wand in unterschiedlicher Reihenfolge aufleuchtenden 16-LED-Lichter so schnell wie möglich durch Berührung zu löschen.

Spannend wird es beim Gold schürfen: Wer findet zwischen Sand und Wasser die meisten Goldnuggets? Bunter geht's am Aktionsstand Kinder schminken und Tattoos zu. Kreative können mit Tusche Bilder malen, die dann in fester Kunststofffolie verschweißt als Tischsets genutzt werden können. Zum Austoben steht die Luftkissenhüpfburg bereit. Und beim Surf-Simulator kommt es darauf an, sich so lange wie möglich auf einem sich bewegenden Surfbrett zu halten. Keine Angst vorm Sturz, denn das Surfbrett ist von einem Luftkissen umgeben, damit die Surfer weich fallen.

„Herr Zauberer“ präsentiert den kleinen und großen Gästen seine bunte Wasserzaubershow. Er knotet lustige Gebilde aus Luftballons. Und bei all dem bunten Treiben steht die SWB-Trinkwasserbar bereit, wo sich die durstigen Teilnehmer mit gekühltem Trinkwasser erfrischen können.