Ende dieses Jahres sollte alles fertig sein. Inzwischen ist klar: Daraus wird nichts. (Roland Scheitz)

„Durch das Löschwasser sind deutlich größere Schäden entstanden als durch den Brand selbst“, sagt Stefan Hubig, Heimleiter im Stadtteilhaus Huchting. Dort war im Juni des vergangenen Jahres der Dachstuhl des Seniorenheims auf einer Länge von 200 Metern in Brand geraten, 21 Menschen wurden verletzt. Als Ursache für den verheerenden Brand wurde ein technischer Defekt an der Fotovoltaik-Anlage ermittelt.

„Die Schäden sind größer als gedacht, drei Etagen befinden sich jetzt im Rohbau“, sagt Hubig, „denn alles an Verkleidungen, Kabeln und auch der Estrich musste herausgeholt werden.“ Infolge des Brandes können auch die Kindertagesstätte und der Hort, die im Stadtteilhaus angesiedelt sind, nicht genutzt werden: Ringsherum ist noch Baustelle, und Fluchtwege müssen offen gelassen werden, so Hubig. Auch das Schwimmbad der Einrichtung könne wegen größerer Wasserschäden nicht betreten werden.

„Insgesamt gingen die Bauarbeiten deutlich langsamer voran als gedacht“, sagt der Heimleiter. „Und es gibt noch keinen festen Zeithorizont, wann alles wieder fertig ist – nach meinen groben Schätzungen wird es Mitte bis Ende nächsten Jahres so weit sein.“ Und so lange werden eventuell auch die Kita und der Hort geschlossen bleiben müssen.

Ursprünglich sei das Ende der Reparaturen für Ende dieses Jahres angepeilt gewesen, so Hubig. Daraus wird also erst mal nichts. Mit der Ausführung der Arbeiten wird sich nicht nur der gesamte Bau verändern. Zukünftig soll ein einheitlicher Istzustand erreicht werden, und auch am Konzept der Einrichtung wird sich einiges ändern: „Kurzzeit-Pflege und Pflege-Wohngemeinschaft wird es nicht mehr geben, sondern je nach Wunsch und Bedarf wird die Pflege auch in den Zimmern stattfinden“, sagt Stefan Hubig.

Vollstationäre Langzeitpflege sei annähernd ausgelastet

Nach dem Brand wurden die betroffenen Mieter, die nicht mehr in ihren Zimmern wohnen konnten, größtenteils in anderen Bereichen der Bremer Heimstiftung untergebracht. „Andere sind woanders hingezogen, zum Beispiel in Richtung ihrer Kinder“, sagt Hubig. Doch die vollstationäre Langzeitpflege sei annähernd ausgelastet, da sie vom Brand weniger stark betroffen war. „Die Bewohner dort konnten nach drei Tagen wieder zurückkehren“, sagt der Heimleiter. Und inzwischen hätten sich auch die Ängste, die der Brand mit sich brachte, wieder komplett gelegt.

„Bei einigen kamen Erinnerungen an den Krieg wieder hoch“, sagt Stefan Hubig, der trotz aller Widrigkeiten und Verzögerungen zuversichtlich in die Zukunft blickt: „Es geht voran, wenn auch langsamer, als erhofft.“