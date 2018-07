Volker Zilse (v. l.), Reinhard Osiander und Barbara Deutschmann vor Ort. (Nöfer)

Huchting. „Man denkt immer, für Bildhauerei braucht es viel Kraft, dabei kommt es mehr auf die Technik an“, beteuert Barbara Deutschmann. Die freischaffende Künstlerin aus dem Ostertor leitet Interessierte in einem Workshop dazu an, Naturstein eine neue Form zu geben. Sie bildet mit dem Künstler Reinhard Osiander aus der Neustadt erneut das Leitungsteam der „Sommerwerkstatt Bildhau“. Diese wird vom 2. bis 5. August täglich von 11 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Bürger- und Sozialzentrums (Bus) Huchting veranstaltet.

Der Workshop ist offen für jeden, der unter professioneller Anleitung Holz oder Stein gestalten möchte. Bis unter dem Blätterdach gehämmert und gemeißelt werden kann, sollen die Bauarbeiten auf dem Außengelände des Bürgerzentrums abgeschlossen sein. Nur bei Regen weichen die Teilnehmenden in einen Pavillon oder die danebenliegende Aula aus. „Mir war es wichtig, dass wir die Akademie trotz Baustelle am Laufen halten“, sagt Volker Ziese als Verwalter des Bürgerzentrums. „Auch weil viele Leute dieses Jahr wiederkommen.“

Denn inzwischen hat die „Sommerwerkstatt Bildhau“, die das Bus seit 28 Jahren veranstaltet, Stammgäste. Zumeist aus dem Quartier oder dem Umland, die seit Jahren wiederkommen, um sich weiterzuentwickeln oder ihre Arbeit zu vollenden. Reinhard Osiander erinnert an die Anfangsjahre, als bei dem Workshop noch geschmiedet wurde. „Das war ein Riesen-Event.“ Heute steht weniger das Spektakel, sondern eher die sorgfältige Bearbeitung des Materials im Vordergrund. Vorkenntnisse braucht es für die Bildhauerei nicht. Die Teilnehmenden üben laut Barbara Deutschmann Durchhaltevermögen und trainieren ihr räumliches Vorstellungsvermögen.

Als Material verwendet sie „Thüster Kalkstein“. Der aus dem Süden Hannovers stammende helle Stein sei relativ weich, daher für Anfänger einfach zu bearbeiten, erklärt die Künstlerin. Ihre Kursteilnehmer könnten, so Deutschmann, abstrakte, geometrische Skulpturen herstellen – oder sich vom Stein anregen lassen. „Da kommt die Idee beim Angucken.“ Reinhard Osiander findet es indes hilfreich, „wenn man eine Idee mitbringt“ – als Zeichnung, Foto oder aus einem Buch. „Dann überlegen wir gemeinsam, wie wir die Idee umsetzen und in welcher Größe“, erklärt der Künstler, „danach sucht man ein Stück Holz aus“. Das verwendete Lindenholz sei zwar nicht sehr hart, aber „Holz ist etwas schwieriger als weicher Stein, denn es gibt einem eine Richtung vor“. Mit der Kettensäge schneidet er das Werkstück nach Absprache vor. Mit der Hand und dem Schnitzeisen wird weitergeklopft. Erfahrene Hobbykünstler erarbeiten so eine Skulptur an nur einem Tag.

Weitere Informationen

Die "Sommerwerkstatt Bildhau" wird von Donnerstag bis Sonntag, 2. bis 5. August, täglich von 11 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Bürger- und Sozialzentrums Huchting, Amersfoorter Straße 8, veranstaltet. Die Teilnahme ist auch tageweise möglich. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro pro Tag, zuzüglich Material. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer 57 15 65 oder per E-Mail an bus-zilse-haustechnik@nord-com.net gebeten.