Im Streit mit Mc Donald's legt der Nabu nach. (dpa)

Hintergrund: An drei Standorten der Burgerbrater in Bremen wurden die Parkplätze gerodet und gegen Schotter getauscht, an einer Filiale liegt der Schotter bereit (der WESER-KURIER berichtete). Damit macht sich der Franchise-Nehmer Ernst Oude Hengel mit seiner Aussage, in der Vahr seien die Bäume wegen „Sturmschäden“ gefällt worden, nach Ansicht des Nabu Bremen unglaubwürdig. Die Naturschützer haben nun ihre Anzeige bei Bauamt und Naturschutzbehörde um die anderen Standorte erweitert.

„Bei McDonald‘s in Habenhausen und Horn-Lehe scheint die Umgestaltung schon fertig zu sein“, erklärt Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann, „aus dem Schotter ragen vereinzelt hüfthohe Exoten, von Bäumen kann man da beim besten Willen nicht sprechen“.

Sofortige Wiederherstellung verlangt

Der Nabu verlangt die sofortige Wiederherstellung der Parkplatzbepflanzung und der ökologischen Funktionen. „Zur Not müssen da einheimische Großbäume hin, die jeweils einen fünfstelligen Betrag kosten. Solch ein Naturfrevel muss spürbar geahndet werden“, fordert Hofmann. Die Aussage, es seien nur „sturmgeschädigte Bäume“ gerodet worden, lässt der gelernte Förster nicht gelten: „Die Bäume in der Vahr waren nicht einmal halb so groß wie die vollkommen intakten Straßenbäume nebenan, und die Arbeiten an der Habenhauser Filiale waren nach Zeugenaussagen schon vor den Stürmen abgeschlossen.“ Anhand von Luftbildern zählte der Nabu mindestens 29 größere gefällte Bäume an drei McDonald‘s-Standorten. An der Neuenlander Straße stehen die Bäume noch, der Schotter liege aber schon bereit.

Hintergrund der Maßnahme sei es vermutlich, die Pflegekosten für die Rabatten zu senken, so Hofmann. Unbefahrene Schotterflächen seien jedoch auch mit dem besten Wurzelvlies nicht gegen die Rückeroberung durch die Natur gefeit, so der Nabu. „Im Schotter sammelt sich schnell Staub und Laub, und es gibt unter den Wildkräutern viele, die selbst auf kärgsten Standorten gedeihen können.“ Nach wenigen Jahren werden sich Wicke, Gras und Miere zwischen den Steinen wieder wohl fühlen.