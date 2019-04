So soll das Studierendenwohnheim am Niedersachsendamm einmal aussehen. (Jost Hauer)

Das Studierendenwerk Bremen kann jetzt ein Grundstück am Niedersachsendamm für ein neues Studierendenwohnheim mit rund 180 Plätzen ankaufen. Der Ausschuss für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit (WMDI) der Bürgerschaft hat in seiner jüngsten Sitzung Anfang April den Verkauf des bislang der Stadt Bremen gehörenden Grundstücks beschlossen. Auf Grundlage der Planung hat Geoinformation Bremen einen Kaufpreis von rund 1,8 Millionen Euro inklusive aller Nebenkosten berechnet. Für den Neubau will das Studierendenwerk noch einmal rund 20 Millionen Euro investieren.

Das rund 4300 Quadratmeter große Areal wurde rund zwei Jahrzehnte für ein Behindertenwohnheim genutzt, das vor geraumer Zeit aufgelöst wurde. Seitdem steht die Immobile leer. Das Grundstück am Niedersachsendamm verfügt nach Einschätzung des Studierendenwerkes über eine gute Infrastruktur und ist auch an den Öffentlichen Nahverkehr sowie das Radwegenetz angebunden.