Beim Festivals Summersounds gibt es wieder – wie hier 2017 – Musik verschiedener Stilrichtungen. (Christina Kuhaupt)

Umsonst und draußen bleibt für Astrid-Verena Dietze die Maßgabe für die "Summersounds". Die Neustädter Stadtteilmanagerin möchte auch die 13. Auflage des beliebten Musik- und Kulturfestivals am Sonnabend, 18. August, in den Neustadtswallanlagen für die kleinen wie großen Besucherinnen und Besucher zum Nulltarif über die Bühne bringen. Von 14 bis nachts um 1 Uhr soll es ein abwechslungreiches Programm mit zehn Stunden Live-Musik verschiedener Stilrichtungen erstmals auf drei Bühnen und kunterbunte Kinder- und Jugendaktionen nach einem neuen Konzept geben. Außerdem stellen sich spannende integrativ-soziale Projekte vor, zum Beispiel das Hood Training.

„Summersounds wächst jedes Jahr ein Stückchen über sich hinaus“, sagt Dietze und weist stolz auf Besucherzahlen mit bis zu 12 000 Gästen in den vergangenen beiden Jahren hin. Deshalb freut sie sich über jede Form von Unterstützung und weist auf noch mehr Möglichkeiten für Partner hin, um sich zu präsentieren. Das Musik- und Kulturfestival steht ganz im Zeichen des Bremer "Raumfahrtjahres 2018". "Bremen bike it" plant eine „Mondfahrt auf Erden“ und ruft dazu auf, kollektiv 720 000 Kilometer mit dem Rad zusammenzufahren. Neu am Start ist auch das „Bremer Lastenradrennen“. Mit „Stage Europe Network“ geht erstmalig ein internationaler Wettbewerb zur Förderung junger europäischer Nachwuchsbands an den Start. Und Fans von „Live on stage“ dürfen sich auf junge Talente freuen, die der Musikband-Wettbewerb der Hochschule Bremen erstmals mit Bremen Next veranstaltet. Kooperationspartner AOK ist 2018 mit einer Lounge vor Ort. Auch Aktionen von Jugendlichen des internationalen Jugend-Workcamps regen unter diesem Motto "Sternstunden 2018“ in der Worldcamp-Jurte zum multikulturellem Austausch an.

„Unser Festival ist immer auch Motor für Ideen, Projekte und Netzwerke, die weit über den einen Tag hinausreichen“, weiß Astrid-Verena Dietze. Deshalb fördern Sponsoren "mehr als einen Tag Festivalkultur“. Als Ort der Begegnung für Menschen jeder Altersgruppe und Herkunft wolle das Festival auch die Integration von Neubremern fördern und zum nachbarschaftlichen Dialog und sozialem Engagement

anregen.

Über PR-Arbeit, Social Media, Online-Marketing, Plakate, Flyer oder Postkarten würden Unterstützer schon bei der Ankündigung des außergewöhnlichen Freiluft-Spektakels öffentlichkeitswirksam präsentiert, betont Dietze. Auch auf dem neu gestalteten Festivalgelände gibt es nach ihrer Auskunft viele Möglichkeiten, sich zu präsentieren – bis hin zum Partnerlogo-Eindruck auf den T-Shirts, Multifunktions-Sitzkissen, trendigen Turnbeuteln, Festivalbändern und Buttons. Damit sind Partner und Unterstützer jahrelang bei vielzähligen "Summersounds"-Fans im Stadtbild präsent.

Es werden übrigens nicht nur Sponsoren und Partner gesucht, sondern auch Praktikanten im Bereich Social Media und PR zur Verstärkung des Organisationsteams. Ansprechpartnerin ist Astrid-Verena Dietze. Sie ist unter der Telefonnummer 416 69 79 oder per E-Mail an dietze@neustadtbremen.de zu erreichen. Mehr Informationen gibt es online unter www.summersounds.de.