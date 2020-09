Bei der diesjährigen Ausgabe des Eigenartig-Festivals kommen die auswärtigen Tanzensembles in erster Linie aus Deutschland – wie etwa die Kölner Kompanie DIN A 13. (Meyer Originals)

Ende September wird die Bremer Innenstadt für einige Tage im Zeichen der inklusiven Tanzkunst stehen. „Dieses Jahr ist natürlich einiges anders als sonst“, muss Stina Hinrichs vom Verein Tanzbar Bremen unumwunden eingestehen. Auch die diesjährige Ausgabe des Eigenartig Festivals, ein internationales Tanzevent für inklusive Tanzkunst, kann nicht so stattfinden, wie es die Künstler sowie Besucher und Besucherinnen aus den vergangenen Jahren gewohnt sind.

Dennoch: Bereits zum sechsten Mal wird das von Tanzbar Bremen initiierte und organisierte Festival Bremen tänzerisch aufleben lassen. Vom Dienstag, 22. September, bis Sonntag, 27. September, wird es in der Schwankhalle, im Theater Bremen und unter freiem Himmel reichlich Gelegenheiten geben, Vielfältiges an Tanzkunst zu erleben.

Das diesjährige Programm umfasst neben lokalen Tanzproduktionen auch ein Gastspiel aus Belgien, das Ensemble Platform-K. Aus dem Ruhrpott kommt die Kölner Kompanie DIN A 13 angereist und eine Soloproduktion der Berliner Tänzerin Angela Alves sorgen für Abwechslung zwischen den bremischen Lokalmatadoren und Matadorinnen. „Es ist schade, dass wir dieses Jahr nicht so international sind wie in den vergangenen Jahren“, blickt Hinrichs auf die einstigen Gäste aus Lateinamerika und Spanien zurück. „Aber dieses Jahr ist das schlicht unmöglich“, sieht sie ein. „Wir wollen nicht für weiteres Infektionsgeschehen sorgen.“ Doch der Verzicht hat auch Gutes, wie sie im selben Atemzug feststellt: „Wir bringen auch dieses Jahr Künstler aus der Region zusammen und stärken mehr denn je die lokale Verankerung der Tanzszene.“ Jedoch auch beim Publikum und bei den maximalen Teilnehmern bei den Workshops müssen Abstriche gemacht werden. „Wir haben noch keine finalen Zahlen, da wir an den Konzepten noch arbeiten, aber je nach Räumlichkeit wird die Zahl auf 15 bis 40 Personen begrenzt sein“, erklärt sie. „Mehr wird aufgrund der Abstandsregeln nicht gehen, aber immerhin.“ So soll auch bei den Workshops eine aktive Teilnahme möglich werden. Neben den Aufführungen ergänzen Filmisches und virtuelle Gesprächsräume das Bühnenprogramm, zu dem auch Uraufführungen und ein Kurzstück-Abend von Tanzbar Bremen gehören.

Eine Attraktion des Festivals ist allerdings schwerer zu verorten, denn die Veranstalter behalten die genauen Plätze in Bremen Mitte für sich. Blitzlichter, zwei Minuten andauernde Darbietungen, die kurz vor Ort aufblitzen sollen, um Tanzkunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. „Wir wollen keine Menschenansammlungen hervorrufen“, begründet sie den spontan-geheimen Charakter dieser Einlagen. „Es sind kleine Bewegungsmomente im Stadtbild, die entlang einer Route stattfinden werden“, verrät Hinrichs und lädt die Menschen ein, am Wochenende des 19. und 20. Septembers, die Augen an der Weser und in der Innenstadt offen zu halten. Diese dem eigentlichen Festival zeitlich vorgelagerten Auftritte werden allerdings auch per Videozusammenschnitt gezeigt werden, weshalb niemand traurig sein muss, sie nicht live erlebt zu haben.

Es wird nicht werden wie sonst: Weniger Besucher, weniger internationale Künstler und sicher wird auch die Stimmung im Laufe des Festivals ungewohnt sein, aber es seien nie Fragen a la „lohnt sich das eigentlich“ aufgekommen, stellt Stina Hinrichs klar. Alle Künstler und auch sämtliche Organisatoren hätten allzeit die Bereitschaft signalisiert, teilzunehmen oder zu helfen. „Hauptsache es findet etwas statt“, so lautet laut Hinrichs das Mantra aller Beteiligten, nachdem letztlich auch die Festivalhochzeit im Sommer der Pandemie zum Opfer gefallen ist.

Zwischendurch stand so auch die Absage des Eigenartig Festivals im Raum, „da ja auch alle Veranstaltungsorte zu hatten“, erinnert sich die Organisatorin. „Und eine Besserung war ja auch lange Zeit nicht absehbar.“ Aber jetzt sind seit mehreren Monaten Lockerungen in Kraft getreten und im gleichen Maße hat sich auch das Organisationsteam zusammengesetzt, um verstärkt in die Planungen einzusteigen. „Wir alle sitzen in den Startlöchern und freuen uns auf das Festival.“ Dabei möchte sie keinen einzelnen Programmpunkt herausgreifen, sondern betont: „Es ist alles sehenswert, hat alles seine eigenen Schwerpunkte.“

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Festival, inklusive dem vollständigen Programm und allen Eintrittspreisen, finden sich online unter der Webadresse www.eigenartig-festival.de.