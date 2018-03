bis 23. März mit dem Angebot „Frühling in der Kinderwildnis“. Dann werden die Umweltpädagogen Birte Adomat und Daniel Pirttivesi jeweils von 10 bis 14 Uhr mit den Teilnehmern einen Unterschlupf bauen, Leckereien am Lagerfeuer zubereiten und zum Spielen einladen. Die Freizeit richtet sich an Mädchen und Jungen ab sieben Jahren und kostet 50 Euro.

"Theater und Sinne“ heißt es vom 26. bis 29. März, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Unter Anleitung von Amelie Geyer und Annalena Böckmann nähern sich Kinder ab acht Jahren spielerisch der Theaterwelt an. Neben dem Austesten von Schauspielertricks ist das Einstudieren eines kleinen Stücks geplant. Die Kosten für diese Freizeit betragen 40 Euro.

Anmeldungen für die Ferienwochen des Bunds für Naturschutz und Umwelt, Am Dobben 44, sind erforderlich unter Telefon 79 00 20 oder per E-Mail an daniel.pirttivesi@bund-bremen.net. Weitere Informationen gibt es unter www.bund-bremen.net.