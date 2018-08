Auf dem roten Podest: Der zehnjährige Theodor Voigt hat gut lachen, denn er hält den diesjährigen Rekord im Kistenstapeln, über 15 hat er aufgetürmt. (Fotos: Walter Gerbracht)

Habenhausen. Der Familientag am Sonntag ist ein Höhepunkt im Programm der Sportwerbewoche des ATSV Habenhausen, die noch läuft. Vormittags konnten sich alle Altersgruppen im Weitsprung, Sprint und in Wurfdisziplinen messen. Mit 80 Sportlern sei die Resonanz auf die leichtathletischen Wettbewerbe im Vergleich zu den Vorjahren leider eher gering ausgefallen, teilt der Vereinsvorstand mit und führt das auch auf den Kindertag im Bürgerpark und den Familientag bei Daimler zurück, die sicher eine Konkurrenz gewesen seien.

Aber alle, die da gewesen sind, hatten nach Aussage der Vereinsführung trotzdem mächtig Spaß und wurden mit Urkunden, Medaillen und kleinen Süßigkeiten belohnt. Um die Zeit bis zur Siegerehrung zu überbrücken, konnten sich die jüngeren Sportler in der Halle in einer Bewegungslandschaft austoben. Und die Erwachsenen pflegten beim gemütlichen Weinfrühschoppen im Zelt die Geselligkeit.

Mitmachen war beim Familientag Trumpf. Kaum war die Hüpfburg aufgeblasen, nahmen die Kinder sie begeistert in Beschlag. Auch ein Flohmarkt und ein Kinderschminkstand sorgten für Abwechslung. Außerdem zeigten die Hip-Hop-Gruppen des Vereins ihr Können, und die Freiwillige Feuerwehr Neustadt fuhr mit Wagen und schweren Gerät für einige Vorführungen vor.

Mit Sicherheitsgurt

Die Attraktion des Nachmittags war das Kisten stapeln. Gehalten von einem großen Kranausleger versuchten die Mädchen und Jungen, die von entsprechenden Sicherheitsgurten gehalten wurden, aus roten Kunststoffkisten einen hohen Turm zu bauen. Den Rekord stellte der zehnjährige Theodor auf.

Bereits am Freitag war die diesjährige Sportwerbewoche des ATSV Habenhausen bei angenehmen Temperaturen mit einem Fußballturnier und einer fetzigen Zumba-Party auf dem Sportplatz an der Kästnerstraße eröffnet worden. Fast zwei Stunden tanzten sich die 60 Teilnehmer und die beiden Trainer in einen wahren Zumba-Rausch, was ihnen auch gehörigen Respekt der vielen Zuschauer einbrachte. Die Cocktails hinterher haben sie sich verdient, und alle genossen. Die fünf Frauen- und fünf Herrenmannschaften der Faustballer spielten dann am Sonnabend ihre Vereinsmeister aus. Abends machten rund 40 Spieler beim Wikingerschach mit. Und die 16 Teams, die sich aus Kindern, Jugendlichen, Männern und Frauen bunt gemischt zusammengefunden hatten, warfen die Hölzer mit viel Spaß. Nun hofft der Vereinsvorstand noch auf viele Zuschauer beim Habenhauser Handball-Cup der Minis, Maxis sowie der E-Jugend bis C-Jugend am 18. und 19. August auf dem Sportplatz, zu dem 90 Jugendmannschaften und damit über 1000 Teilnehmer aus Bremen und dem gesamten norddeutschen Raum gemeldet sind. Mehr dazu unter www.Handballturnier.ATSVHabenhausen.de.