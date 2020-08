Marlena (links) kommt mit ihren Eltern Christine und Patrick Folkers sowie Bruder Paul regelmäßig auf der Farm vorbei. Die Neunjährige unternimmt gerne Esel-Spaziergänge zum Sodenmattsee. (PETRA STUBBE)

Die Hühner mit ihrem goldgelben Federkleid picken auf Sandwegen nach Körnern, und Japanische Höckergänse nehmen in der brütenden Sommerhitze ein kühlendes Bad in blauen Wannen. Esel, Alpakas und das Göttinger Minischwein namens „Ratz“ haben sich hingegen lieber in den Stall verzogen. Auf Sitzbänken plauschen Erwachsene, doch ihre Kinder zieht es immer wieder zu den Tieren, die auf der Stadtteilfarm Huchting leben – in Offenstallhaltung, sodass sie jederzeit ins Freie können.

Jeden Montag bietet die Farm Familiennachmittage an, die inzwischen viele Bewohner des Stadtteils anlocken. „Am letzten Montag waren etwa 200 Leute auf der Farm, doch in dieser Woche sind es wegen der Hitze nur etwa 50, weil viele Leute doch lieber im See baden“, sagt Sigrun Bösemann von der Stadtteilfarm Huchting. „Und in der Hauptsache kommen Eltern mit eher kleinen Kindern, denen der Umgang mit Tieren besonders viel Spaß macht.“

Die Stadtteilfarm Huchting ist ein Projekt der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Bremen und längst auch ein beliebter Treffpunkt für alle Altersgruppen im Stadtteil. Auf drei Hektar bietet die Farm am Rande des Sodenmattsees barrierefreie Bewegungsmöglichkeiten für Mensch und Tier, einen Spielplatz, ein Holzschiff und sogar ein Fußballfeld, ergänzt durch Gebäude wie eine Küche, Holzhaus und Mehrzweckhalle und Inventar wie einen Lehmbackofen oder Feuerstelle. Das bunte Programm, das die Farm vor allem für Kinder anbietet, umfasst eine Naturschutzgruppe, Arbeit mit Pferden, wozu vor allem das Voltigieren gehört, oder auch eine Kinderwerkstatt und freies Spiel. Zu diesen Veranstaltungen müssen sich die Kinder anmelden, doch jeden Montag von 14 bis 18 Uhr steht die Stadtteilfarm für Familien offen, und jeder kann ohne Anmeldung kommen.

„Auf diesen Nachmittagen können Familien gut andere Familien kennenlernen“, sagt Sigrun Bösemann. „Und viele Leute in Huchting leben ja in eher kleinen Wohnungen und haben keinen Garten. Deshalb genießen sie es, draußen zu sein und ihren Kindern Kontakt zu den Tieren zu bieten“, sagt sie.

Silke Bannert zum Beispiel kommt oft auf die Farm und bringt ihren kleinen Sohn Loris mit, der mitten in der Großstadt das bunte Tierleben einer Farm genießen kann. „Ich war selber schon als kleines Kind häufig auf der Stadtteilfarm“, sagt Silke Bannert, „und als ich wieder nach Huchting zog, freute ich mich, dass es diese Einrichtung immer noch gibt.“ Sie findet es vor allem gut, dass die Tiere hier an Menschen gewöhnt sind und deshalb kaum Scheu haben. So bekommen die Kinder schnell und problemlos Kontakt zu ihnen.

„Vor allem schätze ich das große Gelände, auf dem die Kinder frei herumlaufen können – das ist viel besser als auf einem Spielplatz“, sagt Silke Bannert. Diana Drews, die mit ihrem Sohn Luan-Elias die Farm besucht, findet es besonders gut, dass die Farm, die durch Win-Mittel finanziert wird, freien Eintritt gewährt.

Die Vielfalt an Nutztieren ist groß, und die Kinder haben die Möglichkeit, Farm-Tierexperte zu werden. Marlena, neun Jahre alt, hat sich dabei für Esel entschieden: „Die sind sehr friedlich, und man kann mit ihnen tolle Spaziergänge machen. Ich habe meinen Esel schon rings um den Sodenmattsee geführt, und dabei ist er sogar mit den Füßen ins Wasser gegangen, obwohl Esel eigentlich wasserscheu sind“, sagt sie.

Jedes Kind kann sich eine Tiergruppe aussuchen und zum Beispiel auch Experte für Ziegen oder Pferde werden. „Die Kinder lernen dabei vor allem auch, durch sorgsamen Umgang mit den Tieren Verantwortung zu übernehmen: Bei den Eseln heißt das: Füttern, Striegeln, die Hufe auskratzen und mit ihnen eigenständig kleine Touren machen“, sagt Sigrun Bösemann, „und wer genügend Erfahrung hat, kann auch andere Kinder anleiten, Tier-Experte zu werden.“ So lernen die Kinder fürs Leben. Marlenas Bruder Paul geht in den naturorientierten Kindergarten des Mütterzentrums Huchting, der an drei Tagen in der Woche auf der Stadtteilfarm ist.

Tiere stehen im Mittelpunkt der Stadtteilfarm Huchting, und unter ihnen bilden die drei Alpakas ein Highlight. Diese domestizierte Form des Lamas aus den südamerikanischen Anden erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit und wird vorwiegend wegen ihrer Wolle gezüchtet. Auch auf der Farm in Huchting werden die Tiere regelmäßig rundum geschoren und liefern warme, feine Fasern mit geringem Fettgehalt. Nur eine Ponyfrisur aus langen Fransen über den Augen bleibt bei den frisch geschorenen Tieren stehen.

„Alpakas mögen es allerdings nicht so gern, wenn sie gestreichelt werden“, sagt Sigrun Bösemann, „und sie halten gern Abstand zu Menschen.“ Dafür verfügen sie über eine gewisse künstlerische Begabung: „Ab und zu wird den Alpakas sogar ein Pinsel ins Maul geschoben und sie bemalen eine Leinwand, die vor ihnen aufgestellt ist“, sagt Irina, die auf der Stadtteilfarm ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr macht und dabei viel über den Umgang mit Tieren lernt, aber auch, die Begegnung zwischen Mensch und Tier zu lenken und zu leiten. Das ist bei den vielen „wilden Tiere“, die sonst noch auf der Farm leben, nicht nötig: Denn außer den Haustieren bauen auch Schwalben unter den Stalldächern ihre Nester, Amseln und Rotkehlchen brüten in den Büschen, und sogar Spechte zimmern sich in den Bäumen ihre Höhlen.

Weitere Informationen zur Stadtteilfarm Huchting, Am Sodenmatt 15, und zum laufenden Sommerferienprogramm finden sich online unter www.stadtteilfarm.de.