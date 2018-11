Chi Beer-Kalu und das Haus des Friedens wollen Kindern und Jugendlichen mit dem Tonstudio eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten. (Stubbe)

Im Haus des Friedens am Ende der Kornstraße ist in ehrenamtlicher Arbeit ein Tonstudio entstanden, in dem Kinder und Jugendliche von nun an Unterricht im Musizieren mit Instrumenten bekommen und singen können. Die Einweihung soll im Dezember gefeiert werden. Akustische, elektrische und Bassgitarren, Keyboard und Piano, Schlagzeug, auch elektrisch, Mikrofone und großes Mischpult, bis hin zur Aufnahmetechnik sind gespendet, besorgt und installiert. Chi Beer-Kalu vom Haus des Friedens wünscht sich: „Die Kinder sollen ihre Songs mitbringen“.

Nachmittags und abends soll es Musikunterricht geben und alle sind willkommen, sowohl Menschen, die Unterricht geben können, als auch Kinder und Jugendliche, die Spaß am Musizieren haben. Nur für das Abmischen von Aufnahmen fehlt noch ein entsprechender PC, dessen Anschaffung über Mittel aus dem Förderprogramm Wohnen in Nachbarschaft (Win) durch Quartiersmanager Marc Vobker unterstützt wird.

Sinnvolle Gestaltung der Freizeit

„Unser Projekt hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten“, bemerkt Chi Beer-Kalu. Dafür soll das Angebot des Musikunterrichts und gemeinsamen Musizierens kostenfrei sein. Für den Unterricht sollen Gruppen je Instrument gebildet werden, aber auch in „Bands“ geübt werden oder in Chören gesungen werden. Beim Gesang möchte das Haus des Friedens seinen Schwerpunkt auf die Stilrichtung Gospel legen.

Chi Beer-Kalu denkt weiter: „Ich wünsche mir einen Songwettbewerb mit Kindern und Jugendlichen. Dabei kann der Song gewinnen oder der Gesang. Der Gewinn soll die eigene CD aus unserem Tonstudio sein, die man mit nach Hause nehmen kann“. Harry Hartmann hat wesentlich am Entstehen des Tonstudios mitgewirkt und wird Gitarren- und Keyboardunterricht anbieten und möchte damit die Gospelchöre unterstützen.

Jede Hilfe ist willkommen, sei es durch Instrumentenspenden, ehrenamtlichen Unterricht, Ideen und natürlich durch Teilnahme von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. „Das Studio soll sich mit Leben füllen“, ist Chi Beer-Kalus großer Wunsch nach Monaten des Auf- und Umbaus im Haus des Friedens.

Weitere Informationen

Haus des Friedens, Tonstudio und Musikunterricht, Kornstraße 599. Kontakt: Chi Beer-Kalu: 015 90/ 1 65 24 69, Harry Hartmann: 01 72 / 7 48 61 36.