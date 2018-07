Der Schmetterlingsexperte Michael Abendroth vom BUND hat 26 verschiedene Tagfalterarten im Rablinghauser Uferpark gezählt – ein Rekord für ganz Bremen. (Walter Gerbracht)

Ein Stück Sandstrand in der Großstadt und weite Blicke, die von Sitzbänken am Ufer weit über die Weser schweifen können: Der Rablinghauser Uferpark ist ein besonders idyllischer Ort in Bremen. Allerdings machen die Hitze und die Trockenheit dieses Sommers der Pflanzen- und der Tierwelt auch dort zu schaffen: „Etwa 90 Prozent der Blütenpflanzen im Park sind derzeit vertrocknet, und damit finden auch Schmetterlinge kaum noch Nektar, den sie als Nahrung brauchen“, sagt BUND-Mitarbeiter Michael Abendroth. „Doch zum Glück haben die Regenfälle der letzten Tage die Situation wieder etwas verbessert.“

Michael Abendroth freut sich, dass derzeit wieder etwa 40 Schachbrettfalter im Rablinghauser Uferpark fliegen. Das ist eine in Bremen seltene Art, deren Flügelzeichnung an ein schwarz-weißes Schachbrett erinnert. Damit diese wärmeliebende Art sich wieder ausbreiten kann, wurde sie im Park an der Weser von Abendroth und BUND-Mitarbeitern sogar wieder angesiedelt.

Das langgestreckte Wiesengelände ist ein Produkt des Menschen, denn der heutige Rablinghauser Uferpark entstand 1970, als im Uferbereich eine fünf bis sieben Meter dicke Sandschicht mit etwa fünf Zentimetern Mutterboden bedeckt und anschließend über vier Jahre gestaltet wurde. Die großen Mengen Sand lieferten die umfangreichen Ausbaggerungen in der Weser, als der Neustädter Hafen gebaut wurde. Heute bietet sich das Bild einer Grünanlage mit maritimen Symbolen wie Bojen, Ankern oder Dauben, die ein beliebtes Ausflugsziel geworden ist.

Für die Mitarbeiter vom BUND unter der Leitung von Michael Abendroth bot damals der neu angelegte Park eine einzigartige Gelegenheit, den Schmetterlingsreichtum in Bremen zu fördern: In den 1990er-Jahren legte er mit Kindern der Grundschule Rablinghausen „Schmetterlingsinseln“ an, in denen Blütenpflanzen gedeihen, die für Tagfalter besonders attraktiv sind, wie zum Beispiel Dost, Thymian oder Hornklee, deren zartrosa, violette oder knallgelbe Blütenfarben zahlreiche Schmetterlinge anlocken.

Einmal im Jahr Jahr mähen Michael Abendroth und Helfer diese blühenden Inseln und lassen das Mähgut vom Umweltbetrieb Bremen abtransportieren. „Wenn wir das nicht tun würden, wären die Flächen schon nach wenigen Jahren verbuscht und für Schmetterlinge uninteressant“, erklärt Abendroth. In nur wenigen Jahren entwickelte sich der 24 Hektar große Park zum falterreichsten Standort in Bremen mit Arten wie Grünwidderchen, Ochsenauge, Dickkopffaltern oder Bläulingen.

Doch nicht nur der extrem warme und trockene Sommer 2018 macht den Faltern im Rablinghauser Uferpark zu schaffen, sondern auch die Tatsache, dass er seit 2012 als Frisbee-Golf-Fläche genutzt wird. „Immer wieder landen Frisbee-Scheiben in den Blühflächen, die teilweise stark zertrampelt sind“, beklagt Michael Abendroth, obwohl der Verein „Drehmoment Disc Golf Bremen“ ausdrücklich darauf hinweist, auf die Schmetterlingswiesen Rücksicht zu nehmen. „Das Problem ist nicht optimal gelöst“, findet Abendroth, „denn die Flächen sollten möglichst überhaupt nicht betreten werden, sie sind ein bedeutendes Rückzugsgebiet für Wiesenfalter. Diese Artengruppe ist in den letzten Jahren durch Pestizide und die immer intensivere Nutzung von Grünland stark zurückgegangen.“

Michael Abendroth freut sich, dass die zwischenzeitlichen Regenfälle zu einer schnellen Erholung der Blütenpflanzen geführt haben, die damit wieder Nektar für Falter bieten. Insgesamt hat er bisher 26 Tagfalterarten im Rablinghauser Uferpark gezählt – ein Rekord für ganz Bremen. Und in diesem Jahr führt er im Auftrag des Naturwissenschaftlichen Vereins Bremen erneut eine Falterzählung durch. Damit kann er konkret belegen, welche Arten häufiger und welche seltener geworden sind.