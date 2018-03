Klein zum Thema das Kind in der Trotzphase, den er am Donnerstag, 8. März, von 17 bis 19 Uhr in der Stadtbibliothek Huchting im zweiten Stock des Roland-­Centers, Alter Dorfweg 30-50, hält. Der Eintritt ist frei. Sich ohne Worte verstehen: Wie geht das zwischen Hundehaltern und ihren vierbeinigen Lieblingen? Wie Hunde sich über die Körpersprache leiten und lenken lassen, erklärt Susanne Wandycz in ihrem Vortrag am Mittwoch, 7. März, von 18 bis 19.30 Uhr in den Räumen der VHS Süd, Theodor-Billroth-Straße 5. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Anmeldungen für die Veranstaltung 24-467-S erbittet die VHS unter der Telefonnummer 36 11 19 11 oder 36 11 23 45 sowie online unter www.vhs-bremen.de.