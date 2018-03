Neuer ADFC-Radkalender

Über 400 Touren rund um Bremen

Jörn Hildebrandt

Bahnhofsvorstadt. Mehr als 400 Touren und Radreisen in Bremen und umzu bietet in diesem Jahr der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) an. Der neue ADFC-Radtourenkalender „pedal spezial – rad & touren 2018“ ist jetzt erhältlich.