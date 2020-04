Passt genau: Bildhauerin Katja Stelljes hat das restaurierte Denkmal mittig auf der neuen Unterkonstruktion platziert. Mit dem Zollstock kontrolliert sie das Ergebnis. (Roland Scheitz)

Neustadt. Das Langemarck-Denkmal ist eines der umstrittenen Denkmäler in Bremen. Nun wurde es restauriert und ist in die Neustadt zurückgebracht worden. Ein Kriegsdenkmal, das vor der Hochschule Bremen an die Schlacht bei Langemarck während des ersten Weltkrieges erinnert. Die Nationalsozialisten hatten es 1934 aufstellen lassen, 1988 hatten es Unbekannte vom Sockel gestürzt. Seither lag der Stahlhelm aus Stein auf seinem Sandsteinblock am Boden, mehr als 30 Jahre lang – und sorgte immer wieder für Diskussionen. Friedensaktivistinnen sowie der Neustädter Beirat hatten sich stets dafür eingesetzt, das Denkmal liegen zu lassen. Als Mahnung gegen Kriegsverherrlichung und Kriegstreiberei. Diejenigen, die das Denkmal gerne entsorgt und damit dem Vergessen preisgegeben hätten, konnten sich nicht durchsetzen.

Nun ist es dauerhaft für neue Generationen an Menschen, die es anschauen und darüber nachdenken können, wieder an den Standort neben der Hochschule Bremen zurückgekehrt. Allerdings hat es seinen Standort nicht mehr vor dem Hauptportal, sondern ein Stück weiter in den Neustadtswallanlagen, am Verbindungsweg zwischen Hochschulgebäude und Südbad in Sichtweite zur Straßenbahnhaltestelle. Das neue Fahrrad-Repair-Café machte den Umzug nötig. Entsprechend haben sich Hochschule und Beirat die Kosten für den Neuaufbau und die Restauration geteilt.

Der Steinblock bleibt auf Wunsch des Neustädter Beirates und der Denkorte-Initiative umgekippt und wird nicht wieder auf seinen alten Sockel gesetzt. Dieser ist allerdings ebenfalls am neuen Standort zu sehen. Um zu zeigen, dass die Bremer an dieser Stelle keine Kriegsverherrlichung dulden. Das ehemalige Kriegsdenkmal war von den Nationalsozialisten zu Propaganda-Zwecken aufgestellt worden, um an den Mythos um die Schlacht bei Langemarck in Belgien im November 1914 zu erinnern. Dort kamen etwa 2000 Soldaten ums Leben. Viele von ihnen sind sehr junge Männer wie Abiturienten und Studenten gewesen. Im November 1937 wurden die davor liegenden Straßen (bis dahin Große Allee, Kleine Allee und Meterstraße) in Langemarckstraße umbenannt.

„Jeder Kriegstote ist einer zu viel und wir achten das Gedenken der Familien an solchen Erinnerungsorten“, betont Horst Otto von der Denkorte-Initiative. Doch die Art, wie die Politik die Toten in manchen Fällen für ihre Zwecke benutze, darauf solle der neue Denkort nun hinweisen. Die Propagandaziele der Nationalsozialisten waren nach seiner Überzeugung, den Tod der jungen Leute mit dem Kriegsdenkmal zu verherrlichen „und ihre Heldenverehrung dazu zu nutzen, weitere Soldaten für Schlachten im zweiten Weltkrieg zu rekrutieren“. An Orten wie vor der Hochschule habe das Denkmal seine beabsichtigte Wirkung vermutlich schnell erzielt. „Damals gab es eben noch kein Whatsapp, um Botschaften schnell zu verbreiten“, so Otto. Das erneuerte Denkmal soll fortan einer der zahlreichen Denkorte sein, die eingebettet sind in den Neustädter Erinnerungslehrpfad zu Naziverbrechen. „Mythos Langemarck“ wird er heißen. Und auf einer Erklärtafel können die Neustädter künftig nachlesen, welche besondere Geschichte hinter dem ehemaligen Symbol für Militarismus steckt. Die Wiedereinweihung wurde nun wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben. Bis dahin bleibt der Stein zum Schutz vor Vandalismus eingehüllt und die Info-Stele im Lager.

Für Bildhauerin Katja Stelljes und ihren Partner Peer Steppe war der Auftrag etwas ganz Besonderes: „Wir hätten uns nie im Traum vorstellen können, dass wir eines Tages einen Stahlhelm hauen würden“, sagt Steppe. Stelljes hat sich zudem viele Gedanken über die zahlreichen Beschädigungen an dem Denkmal gemacht, die sie nun repariert hat. Der Schriftzug „Unseren Helden“ ist nicht beschädigt – er ist auf der Seite des Steins zu lesen, der auf dem Boden liegt. Genau so haben die Bildhauer das Denkmal auch wieder platziert. Mit einem Hammer geschlagene Löcher waren aber an vielen anderen Stellen zu sehen: An den Jahreszahlen der Weltkriege „1914 - 1918“ sowie „1939 - 1945“ beispielsweise. Von dem Helm waren sogar nur noch Bruchstücke übrig. Stelljes hat ihn kopiert und aus dem für Norddeutschland typischen Oberkirchner Sandstein vollständig neu aufgebaut. „Da müssen Leute mit massiver Gewalt und mit gezielter Motivation am Werk gewesen sein, das schafft man nicht im Affekt mit einem Tritt“, ist sich die Bildhauerin sicher. Sie vermutet, dass einige der Schäden auch noch nach dem Sturz des Denkmals hinzugekommen sind. „Und das, obwohl es seither ja eigentlich gar kein Kriegsdenkmal mehr war – warum stößt das Denkmal bei manchen Menschen immer noch so auf?“, fragt sich Stelljes. „Ab sofort wollen wir vor Ort neue Denkanstöße geben und miteinander ins Gespräch kommen, was man daraus lernen kann“, sagt Otto. Er und seine Mitstreiter wollen erreichen, dass die Menschen Argumente entwickeln, um andere davon zu überzeugen, sich für den Frieden einzusetzen. Otto: „Zerstörung ist keine Lösung gegen Kriegstreiberei.“