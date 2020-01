Bald heißt es für Astrid-Verena Dietze Kisten packen, den Computer abstöpseln und Plakate, Aktenordner und Tastatur sicher im Umzugswagen verstauen. Denn die Stadtteilmanagerin muss ihr Büro im SOS-Kinderdorf-Zentrum räumen und arbeitet ab Anfang März unter dem Dach der Alten Schnapsfabrik an der Osterstraße weiter. „Ich ziehe quasi gleich um die Ecke“, kommentiert Dietze den Wechsel. Ihr Büro sei ohnehin mittlerweile etwas zu klein gewesen, sagt sie und zeigt Verständnis dafür, dass das SOS-Kinderdorf-Zentrum an der Friedrich-Ebert-Straße den Platz künftig für seine eigenen Angebote benötigt.

Wichtig sei ihr gewesen, nicht nur ein neues Büro zu beziehen, sondern einen Ort zu finden, „wo ich den Vernetzungsgedanken weiter ausleben kann“, so Dietze. Und das sei mehr als gelungen. Denn nun gründet sie eine Art „Kreativ-Bürogemeinschaft“ und mietet gemeinsam mit Prolog Innovation und Dijk Design Büro gleich eine ganze Etage der Alten Schnapsfabrik an.

Seit 14 Jahren gibt es das Stadtteilmanagement in der Neustadt bereits. Fast auf den Tag genau vier Jahre davon macht Astrid-Verena Dietze den Job nun bereits. Sie selbst sieht sich als Botschafterin für die Neustadt. Sie unterstützt die Geschäftsleute, hält den Kontakt mit Bürgern, Sozial- und Kultureinrichtungen und versucht, das Netzwerk dieser und weiterer Akteure immer engmaschiger zu knüpfen. Unter anderem deswegen stehen auch besonders viele Netzwerktreffen auf dem Programm, das sie für das Jahr 2020 ausgearbeitet hat. „Dort entstehen viele unerwartete Ideen, das ist sehr schön zu beobachten“, sagt die Fachfrau, die zuvor in der freien Wirtschaft für Kommunikationsfragen zuständig war.

Das Einzigartige des Stadtteils will sie herausarbeiten und die Neustadt und ihre Angebote dadurch in der Gesamtstadt sichtbarer machen. Die Stadtteilpolitik hatte Dietze zuletzt im Spätsommer 2019 bescheinigt, dass sie damit einen wichtigen Beitrag für die positive Entwicklung der Neustadt leistet.

Auch 2020 werden zahlreiche bewährte Projekte wie das Heimatshoppen in den Einkaufsstraßen oder der Laternenumzug „Piepeleuchten“ stattfinden.

Neu im Veranstaltungskalender ist hingegen eine Konferenz am 5. März zum Thema „Nachhaltig veranstalten“. Dahinter steckt ein Grundgedanke, der eng mit dem Neustädter Musik- und Kulturfestival Summersounds verknüpft ist, das Dietze in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt hat: „Wir sehen uns bei den Summersounds als Versuchslabor für Bremen und erproben dort immer neue Ideen und Lösungsvorschläge zur Nachhaltigkeit“, erklärt die Stadtteilmanagerin.

Während der Konferenz wollen die Festival-Macher aufzeigen, wie eine Veranstaltung möglichst umweltschonend und nachhaltig auf die Beine gestellt werden kann. Dabei könnte es ebenso um den weitgehenden Verzicht auf Plastik gehen, die konsequente Müllsammlung und -trennung sowie um den sparsamen Umgang mit Ressourcen aller Art. Ihre bisherigen Erfahrungen will Dietze mit ihren Partnern vom Netzwerk für Kultur und Soziales VIS-A-VIS weitergeben an andere Veranstalter und interessierte Einzelpersonen. „Wer genau die Referenten und was die Themen sein werden, geben wir noch rechtzeitig vor der Konferenz bekannt“, so Dietze.

Das Geld für die Konferenz stammt von der Baubehörde, die für 22 Monate in der Neustadt das Projekt „Kultur und Nachhaltigkeit im Stadtteil“ fördert. „Dieses Fördergeld konnten wir nur beantragen, weil aus dem Netzwerk VIS-A-VIS mittlerweile eine gemeinnützige GmbH geworden ist mit dem Stadtteilmanagement als alleinigem Gesellschafter“, erklärt Dietze. Diese neue Rechtsform eröffne auch für die Zukunft neue Möglichkeiten, Projekte im Sinne der Gemeinnützigkeit zu initiieren, die dem Stadtteil zugutekommen.

Im aktuellen Jahr will Dietze zudem die Leitung des Summersounds-Festival auf mehr Schultern verteilen. Anstatt sie allein werden dann insgesamt drei Menschen das bunte Treiben in den Neustadtswallanlagen koordinieren. Außerdem greift das Festival den Schwerpunkt des Bremer Themenjahres auf, der für 2020 „Phänomenal – Bremen entdecken. Wissen erleben.“ lautet. „Besonders im Kinder- und Jugendbereich freuen wir uns darauf, das Wissenschaftsthema mit den Aspekten Klima- und Naturschutz umzusetzen, das passt gut zu unserem Festival“, sagt Dietze.

Bei all ihren Projekten empfindet sie die Bandbreite zwischen Kaufleuten und Kultur keineswegs als Spagat: „Für mich gehört zu einer lebendigen Stadtteilentwicklung Kultur als Motor für die Wirtschaft unbedingt dazu.“ Genau deswegen fühle sie sich in der Neustadt auch genau am richtigen Ort. „Schließlich hat sich die Neustadt in den letzten Jahren zu einem Hotspot Bremens entwickelt und ich begleite und fördere das.“

Weitere Informationen

Nähere Informationen zur Konferenz „Nachhaltig veranstalten“ sind beim Stadtteilmanagement Neustadt im Internet unter www.neustadtbremen.de/visavis zu finden. Wer ­Fragen hat, kann eine Mail an info@vis-a-vis-neustadt.de senden und unter der Telefonnummer 416 69 ­79 anrufen.