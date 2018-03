„Nach 30 Jahren beginnt nun ein neues Kapitel“, kündigt Verena Behrens, Geschäftsführerin des Mütter- und Familienzentrums Huchting, an. Die Rede ist vom Umzug in das neue Gebäude auf dem Gelände des Bürger- und Sozialzentrums (Bus), der seit einigen Wochen in Etappen läuft und auch noch einige Zeit dauern wird.

Das Mütterzentrum (Müze), das seit 2016 den Zusatz „Familienzentrum“ trägt, bietet seit drei Jahrzehnten zahlreiche Angebote für die Menschen im Stadtteil und darüber hinaus. Dazu gehören die Kinder- und Hortgruppen, ein offenes Café und ein Mittagstisch, öffentliche Veranstaltungen, Beratungen, Qualifizierungen, Seminare und vieles mehr.

Doch im Laufe der Jahre reichte die Infrastruktur in den verschiedenen Gebäuden des Geländes an der Amersfoorter Straße 8 nicht mehr aus. Sie haben schließlich eine lange Geschichte: 1988 übernahm die Awo Bremen das frühere Schulgelände mit seinen einzelnen Häusern, um dort unter anderem Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung zu schaffen und Vereinen und Initiativen Platz zu bieten. Bauliche Mängel und ein hoher Energieverbrauch erforderten schließlich einen Neubau und die Sanierung weiterer Gebäude wie Turnhalle und Mädchentreff.

Nachdem die Planungen vor zehn Jahren begonnen hatten, ist seit einigen Monaten das neue Gebäude weitgehend fertig. Viele handwerkliche Arbeiten müssen aber noch erledigt werden. In einigen Räumen hängen noch Kabel von den Decken und stehen Baumaterialien im Weg. Andere Zimmer dürfen wegen des Trocknungsprozesses nicht betreten werden. Warnschilder weisen darauf hin, dass das Betreten „gereinigter Bereiche“ ohne „Schuh-Überzieher“ zu Verschmutzungen und Kosten für die Verursacher führen könnte. Im Außenbereich müssen noch Wege gepflastert und Spiel- sowie Grünanlagen angelegt werden.

Elternverein im Einsatz

Dennoch haben die ersten beiden Kindergruppen seit Anfang Februar die neuen Räume in Beschlag genommen. Die „Butjer“ und „Stiftchen“ sind allerdings nur für ein paar Monate dort und sollen nach Abschluss der Bauarbeiten im Stadtteilhaus an der Tegeler Plate wieder dorthin zurückgehen. Ihre Koffer packen gerade die Forscherkids, der Minikindergarten und die Mäuse, die ab dem 3. März in den Neubau, in dem das Müze der Hauptmieter ist, wechseln. Die Umzüge werden von dem Elternverein organisiert, dessen Mitglieder eine Stunde Arbeit pro Monat unentgeltlich für den Verein leisten.

Eigentlich sollte der Wechsel in das neue Passivhaus bereits vor vielen Monaten erfolgen. Doch Bauverzögerungen kamen immer wieder dazwischen und wirken sich auch weiterhin aus. Das hat unter anderem zur Folge, dass einige Geräte aus der alten Küche bereits in den neuen Kochbereich eingebaut wurden – doch der darf noch nicht genutzt werden. Daher kann das Müze seit Ende Januar vorübergehend kein eigenes Mittagessen kochen und ist für die 100 Kinder- und 30 Erwachsenengerichte täglich auf einen Lieferservice angewiesen. Das Café sollte eigentlich am 19. Februar in neuer Schönheit eröffnen, aber „dieser Termin ist nicht zu halten, da die Arbeiten dort noch nicht abgeschlossen sind“, erklärt Behrens.

„Viele sind verärgert, aber alle sehen auch die Perspektive, die einen richtigen Sprung nach vorne bedeutet“, beschreibt die Geschäftsführerin die derzeitigen Zusatzbelastungen für Mitarbeiter und Eltern. Die gute Aussicht, das sind neue, helle Zimmer mit ausreichend Platz, sodass es künftig auch Pausen- und Sozialräume für das Personal gibt. „Und vor allem ist alles in einem Haus, sodass man miteinander arbeiten und voneinander profitieren kann“, freut sich Behrens. Bisher sind die Kindergruppen auf mehrere Gebäude verteilt. Voller Optimismus werden auch schon zwei neue Kindergruppen für das Kindergartenjahr 2018/19 geplant.

Sobald das neue Gebäude vollständig bezogen werden kann und auch die Büros aus der Aula des Bus verlegt wurden, sollen das Gebäude H und die Aula abgerissen werden. Etwas Wehmut schwingt bei diesem Gedanken bei Behrens mit – schließlich haben die Huchtinger dort über mehrere Jahrzehnte hinweg viele schöne Veranstaltungen erlebt. Der Saal im neuen Gebäude ist kleiner als die alte Aula. „Wenn man größere Veranstaltungen wie Parteitage und Konferenzen anbieten will, wird das schon schwer“, sagt die Müze-Geschäftsführerin. Die weiteren Bauplanungen für das Gelände werden auf einer Beiratssitzung besprochen, die an diesem Montag, 19. Februar, ab 19 Uhr in der Bus-Aula stattfindet.

Eine große Baustelle wird das Bürger- und Sozialzentrum wohl für die nächsten Jahre noch bleiben, „aber es soll auch bald wieder ein Gelände werden, auf dem man sich gerne in der Freizeit aufhält“, sagt Behrens. Ein gutes Leitsystem soll dafür sorgen, dass sich niemand verläuft und alle Einrichtungen schnell gefunden werden. Bei einem für Juni geplanten Forscherfest können sich die Huchtinger ihr neues Mütter- und Familienzentrum ansehen.