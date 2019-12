Victor Frei von der Neustädter Initiative Kulturkraken legt als Veranstalter beim Aufbau auch noch selbst Hand an. (Roland Scheitz)

Seit dem Wochenende wird vor der Wilhelm-Kaisen-Brücke wieder gehämmert, dekoriert und verkabelt. Zelte und Buden müssen aufgebaut werden, bevor an diesem Donnerstag, 5. Dezember, die Lichter der Neustadt zum fünften Mal ihr hölzernes Tor öffnen. Victor Frei und seine Kollegen von den Kulturkraken errichten bei strahlendem Sonnenschein auf kompakter Fläche einen Wintermarkt mit Bühne für Livemusik, Kunsthandwerk und Zelt samt Sofas.

Die Lichter der Neustadt finden vom 5. bis 21. Dezember vor dem Papp an der Weser statt. Von 16 bis 22 Uhr – freitags und sonnabends bis 23 Uhr – kann gegessen und geklönt werden. Der Markt unterscheidet sich von traditionellen Märkten durch seine persönliche Atmosphäre und Bauweise: „Wir haben nicht nur Glühwein, sondern wir probieren, einen Ort zu schaffen, der in sich geschlossen ist.“ Für die Besucher solle ein Platz entstehen, „wo man mal zwei oder drei Stunden steht und das drumrum vergisst“, sagt Viktor Frei. Weniger Menschen mit mit hastigem Schritt, gesenktem Blick und Smartphones in der Hand, sondern mehr Kontakt und Gespräche untereinander, das ist der Wunsch. Besucher kämen vor allem aus der Neustadt, aber auch von den großen Weihnachtsmärkten in der Innenstadt, weil „die Lichter“, wie sie Frei nennt, eine Stunde länger geöffnet hätten.

Wechselndes Angebot

Das Angebot in den Verkaufsständen wechselt zum Teil täglich. Die acht Stände können nämlich auch für nur einen Tag von Gewerbetreibenden gemietet werden. „Dadurch verändert sich das Gesicht des Marktes jeden Tag.“ Auch wer häufiger käme, könne jeden Tag etwas Neues entdecken, sagt Frei. Zum Beispiel werden Schmuck, Handwerk, Dekoration, Taschen und Babyhängematten in den Ständen verkauft, die Frei und sein Team noch aufbauen. Auf dem Platz finden die Besucher eine Jurte mit Kaminofen und Sofas. Noch ist das Zelt gefüllt mit Kisten, Kabelrollen und Schaumstoffplatten. Im Herzen des Marktes gibt es eine Containerbühne mit abendlicher Livemusik. Viele Künstler kommen aus Bremen und Umgebung. Es sollen kleine „gesellschaftskritische“ Überraschungen und Straßenkunst zwischen den Ständen zu sehen sein, wenn die Holzpaletten weggeräumt sind.

Für manche vielleicht unerwartet bauen die Veranstalter einen „kleinen Wellnessbereich“, wie der 30 jährige Frei sagt. Dazu gehört ein dunkelgrünen Saunawagen, eine Umkleide und ein noch leerer Whirlpool mit Holzverkleidung. Er wird durch eine Feuertonne beheizt. Wer im heißen Wasser baden möchte, kann das ohne Anmeldung tun. Direkt am Pool findet sich ein weiteres Kommunikationstool: Die Veranstalter installieren ein Telefon. „Auf dem Markt wird die Gegenverbindung stehen. Damit man im Pool nicht auf dem Trockenen sitzt, kann man sich einen Glühwein oder etwas zu Essen bestellen. Einfach anrufen und dann wird das Telefon klingeln. Die Idee ist, dass die umstehenden Personen einfach rangehen und mal gucken, wer da anruft.“

Am liebsten ein Riesenrad mit Fahrradantrieb

Der Kulturverein Kulturkraken besteht aus zwölf Leuten, erzählt Frei. Ein Team aus drei Personen macht die Hauptorganisation im Vorfeld. „Beim Aufbau sind natürlich alle mit dabei.“ Die Menschen im Verein planen den Wintermarkt in einer Mischung aus persönlichem Einsatz und beruflichem Nebenerwerb. Hauptberuflich arbeiten alle im kulturellen und künstlerischen Bereich. Frei selbst kümmert sich im die Finanzen, das Organisatorische und das Kulturprogramm. Ein Kollege macht das Booking fürs Musikprogramm und eine andere Kollegin die Standbelegung.

Finanziert wird der Markt durch Standmieten und öffentliche Förderung, unter anderem aus Globalmitteln des Neustädter Beirates und durch die Wirtschaftsförderung des Senats, sagt Frei. Er denkt zudem in großen Dimensionen. „Am liebsten hätte ich ein kleines Riesenrad, das mit Fahrrad betrieben wird. Aber das ist etwas schwierig, reinplatzmäßig.“ Die Lichtinstallationen seien jedes Jahr mehr geworden. „Im ersten Jahr hatten wir eine Lichterkette. Das war unser Lichtkonzept,“ sagt Frei lachend. Die Besucher erwarten 2019 beleuchtete Bäume, bewegtes Licht durch Diskokugeln und extra angefertigte überdimensionale Laternen auf den Dächern. Nach dem Markt wird der Teil des Equipments, der nicht ohnehin ausgeliehen ist, in den Pusdorf Studios gelagert.

Frei beschreibt die Verunstaltung als Wintermarkt, „weil bei Weihnachten natürlich viel die christlichen Werte drüber stehen und das wollten wir nicht. Aber wir verschließen uns dem auch nicht. Natürlich ist es in der Weihnachtszeit, es ist im Winter und ein Markt für alle.“

Weitere Informationen

Am Eröffnungstag am 5. Dezember startet Lichter der Neustadt mit zwei Feuershows von Gordon vom Duo Lenn Fei um 17 und 18.30 Uhr. Das vollständige Programm steht unter www.lichterderneustadt.de im Internet. Der Markt endet am 21. Dezember um 20.30 Uhr mit einem Konzert der Bremer Ska-Punk Band Mad Monks.