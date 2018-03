Der Club stellt als Herausgeber das Buch „Untergang vor San Francisco – Der Norddeutsche Lloyd und seine erste Bremen“ vor. Der Eintritt ist frei.

Beim Kulturstammtisch mit Wiebke Ahrndt am Freitag, 16., März, dreht sich um 15 Uhr alles um die Entstehung der Ausstellung „Leben am Polarkreis“. Am Sonnabend, 17. März, nimmt Johann P. Klages die Kinder in der Wissensreise „Die Antarktis – der weiße Kontinent“ um 15 Uhr mit an Bord des deutschen Forschungseisbrechers Polarstern. Gemeinsam reisen sie in seinem Vortrag in die Antarktis: einem Kontinent ohne Städte, Straßen und Wälder. Der Vortrag richtet sich an Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Der Eintritt beträgt zwei Euro. Anmeldung per E-Mail an kinderclub@uebersee-museum.de oder telefonisch unter der Nummer 16 03 81 71.