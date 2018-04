Otto-Ludwig Domke (links) und Wolfgang Muschinski vom Verein Arster Freizeitgestaltung informieren über das Patenschaftsprojekt Streuobstwiese. (fotos: Roland Scheitz)

Habenhausen. Wer genügend Zeit mitbringt, hat schon draußen genug zu tun: Mit einem Kran können sich die Besucher kostenlos hoch in die sommerliche Luft hieven lassen oder am Stand der Kinder- und Jugendfarm Habenhausen Pflanzensamen mit Erde zu einer Kugel formen und diese Samenbombe auf eine offene Fläche werfen. Die Kinder können sich eine Weile in der Hüpfburg austoben. Und auch im Innern der großen Sporthalle des ATSV Habenhausen nehmen Ausstellungsobjekte wie Blumen, Fenster, Dachziegel, Sonnenbrillen oder blitzblanke Armaturen fürs Bad den gesamten Raum ein. Denn mehr als 20 Unternehmen, Vereine und andere Einrichtungen präsentieren sich an diesem Sonntag bei der Gewerbeschau der Werbegemeinschaft Arsten-Habenhausen.

„Es sind deutlich mehr als im vergangenen Jahr“, stellt Kai Schulz freudig fest. Er ist Ansprechpartner für die Ausstellung. Und der Geschäftsführer der Heizung- und Sanitärfirma Warneke & Schulz in Arsten stellt mit Ehefrau Simone unter anderem eine Toilette oder ein Fußbad in modernem Design vor.

Verändertes Aufgabenspektrum

Zum ersten Mal vertreten ist das Unternehmen B-Signs Werbetechnik, das für Firmen Zeichen setzen will: Die Firma druckt zum Beispiel Folien, um Fahrzeuge zu verschönern oder stellt beleuchtete Firmenschilder an Gebäuden her. „Schilder- und Lichtreklamehersteller nennt man sich, wenn man bei uns die dreijährige Ausbildung durchlaufen hat“, erklärt Sergej Klötz, „und man lernt dabei ein vielfältiges Spektrum kennen – von der Planung über Sägen und Schweißen bis zur Elektrik, Schriftsetzung und der Arbeit am PC.“ Trotz dieses Aufgabenspektrums würden dringend Mitarbeiter gesucht, sagt Klötz, dieser Beruf sei bisher wenig bekannt.

Der Buchstabe T aus Plexiglas mit LED-Beleuchtung, ein dreidimensionales N, das von innen leuchtet – diese Teile aus Plastik oder Aluminium werden später zu auffälligen Firmennamen zusammengesetzt, alles in Handarbeit, vor allem unter Einsatz der Fräse, erfahren die Besucher. „Leuchtstoffröhren werden heute kaum noch verwendet“, berichtet Sergej Klötz, „denn die moderne LED-Technik verlangt kaum Wartung und verbraucht viel weniger Energie.“

Schräg gegenüber drehen sich Windräder in Form vielfarbiger Fesselballons, grün-golden glitzernder Scheiben oder Pferden mit Schmetterlingsflügeln, angetrieben von einer Windmaschine. Thoku Toys in Arsten bietet außer Pools, Camping- und Freizeitartikeln vor allem Spielereien für Kinder an. „Die Spielwarenbranche hat sich durch die moderne EDV-Technologie stark verändert“, sagt Thoran Küsel vom Familienbetrieb Thoku Toys, „Computerspiele laufen vielen traditionellen Gesellschaftsspielen den Rang ab, derzeit sind besonders Roboter im Trend, die Kinder selber zusammenbauen können.“

In der großen Halle haben sich auch Vereine und Institutionen in die Ausstellerreihen eingefügt. Die Polizei hat einen Stand aufgebaut und will Aufklärungsarbeit leisten, „denn vor allem durch den Gebrauch von Handys während des Autofahrens gibt es viele Unfälle durch Unaufmerksamkeit“, sagt Hannes Leefers, Kontaktpolizist für Habenhausen. „Ein Blick aufs Handy, der nur eine Sekunde dauert, bedeutet bei einer Fahrgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern 14 Meter Blindflug“, liefert er ein Beispiel. „Dabei können auf einer belebten Straße gleich mehrere Personen auf einmal überfahren werden.“ Wird ein Raser erwischt, kostet das zwar 100 Euro, „doch wir haben derzeit so wenig Personal, dass wir kaum Kontrollen machen können“, bekennt Hannes Leefers. Zu den auf der Schau vertretenen Vereinen zählt der Verein Arster Freizeitgestaltung, den es seit zehn Jahren gibt, der stark auf Mobilität setzt und seine überwiegend älteren Mitglieder körperlich und geistig fit halten will: Sie erleben zum Beispiel auf Wanderungen die Natur, machen geführte Kulturspaziergänge, lernen aber auch in einem Seminar, wie man die Kräfte der Natur für die eigene Gesundheit nutzen kann, etwa durch Tee und Salben aus selbst gesammelten Wildkräutern.

Der Verein hegt und pflegt bereits im zweiten Jahr eine Streuobstwiese, bei der man für 35 Euro jährlich eine Patenschaft für einen Baum übernehmen und Obst für den Eigenbedarf ernten kann. Unter den Paten seien viele Familien mit Kindern. Weil zugleich Naturschutz betrieben wird und regionale Lebensmittel entstehen, habe der gesamte Stadtteil etwas davon, so Frank Schwarz. „Das Geld brauchen wir vor allem für Baumschnitt und Rasenmähen“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Erstmals schleudern wir in diesem Jahr eigenen Honig von unserer Obstwiese, den wir dann verkaufen."