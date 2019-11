„Schön, Sie zu seen“, steht auf dem Schild, das auf rücksichtsvolles Verhalten am Werdersee hinweisen soll. Gegen die Schmierereien auf Schildern, Müll und Lärm hatte sich Gerd Bomhoff sieben Jahre lang im Verein „Dein Werdersee“ engagiert. (Roland Scheitz)

Bis vor das Bremer Rathaus hat Gerd Bomhoff säckeweise den Müll vom Werdersee getragen und dort im Sommer 2010 medienwirksam ausgekippt: Erst dann, so sagt er, hätten die städtischen Behörden etwas unternommen gegen die immer größeren Probleme mit den Hinterlassenschaften all jener, die zwar den Werdersee zur Erholung, zum Grillen, zum Feiern und zum Schwimmen nutzen, aber nicht ihren Müll wegräumen wollen.

Seit sieben Jahren engagiert er sich mit einigen anderen Neustädtern im Verein „Dein Werdersee“ für das Naherholungsgebiet. Doch damit ist nun Schluss. Der Verein hat kürzlich beschlossen, dass er sich auflösen wird. „Wir mussten zuletzt leider feststellen, dass wir weder von der Stadt noch vom Beirat Neustadt die Unterstützung erhalten haben, die wir für unsere Arbeit brauchen“, begründet Bomhoff den Schritt. Es sei so nicht mehr möglich gewesen, den in der Vereinssatzung verankerten Naturschutz und die Landschaftspflege im Bereich des Erholungsgebietes Werdersee zu sichern und zu verbessern.

Bomhoff macht kein Geheimnis daraus, dass sich auch eine gute Portion Frust in ihm angestaut hat, weil er gerne mehr ausgerichtet hätte gegen die Probleme am Werdersee. „Im Nachhinein lässt sich feststellen, dass die Probleme in den sieben Jahren durch die Arbeit des Vereins nicht gelöst werden konnten, sich aber wenigstens nicht noch vergrößert haben“, sagt Bomhoff rückblickend. Und das, obwohl es mit den Jahren immer mehr Menschen geworden seien, die den See und seine Uferwiesen nutzen würden. „Die Anzahl der Nutzer des Erholungsgebietes wird sich durch die geplanten Wohnungen auf dem Scharnhorst-Kasernengelände und durch die Neubauten in der Gartenstadt Werdersee sogar weiter erhöhen – die Probleme für Anwohner und Nutzer werden also nicht weniger werden“, mahnt der Neustädter.

Aber jetzt sieht er andere am Zug, sich zu engagieren, er selbst will sich künftig weitgehend zurückhalten. „Ich hoffe für den Werdersee, dass sich kluge Leute finden, die sich der kommenden Herausforderungen annehmen, damit das mühsam Erreichte nicht wieder zerstört wird und die sieben Jahre nicht umsonst waren“, sagt Bomhoff.

Müllkonzept wird fortgeführt

Die Bremer Stadtreinigung versichert, dass das am Runden Tisch 2012 erarbeitete Müllkonzept nicht nur fortgeführt, sondern auch erweitert worden sei. „In 2019 wurden aus dem Projekt 'Sichere + Saubere Stadt' 30 zusätzliche Flächenreinigungsdurchgänge an den Wochenenden in der Sommersaison vergeben. Zudem werden sämtliche Abfallbehälter rund um den Werdersee trotz unterschiedlicher Zuständigkeiten bedarfsgerecht geleert“, so Sprecherin Antje von Horn.

Außerdem würden die 2012 festgelegten Regelungen zu den Themen Abfall und Toiletten unverändert umgesetzt. Das bedeutet, dass Großcontainer in der Sommersaison am Badestrand und Aschebehälter an den Grillplätzen aufgestellt werden. Zusätzlich zu der behindertengerechten Dixie Toilette neben dem Kiosk am Deichschart sei am Rand des Badestrandes soeben zur beginnenden Kohlsaison eine zweite, ebenfalls behindertengerechte Toilette aufgestellt worden.

Der Neustädter Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne) bedauert die Vereinsauflösung, stellt aber gleichzeitig klar: „Wir als Beirat bleiben auch weiterhin offen für Ideen, wie möglichst alle Nutzergruppen am Werdersee gut miteinander auskommen ohne sich gegenseitig zu stören.“ Den zuletzt wenigen aktiven Vereinsmitgliedern dankt Mose für ihr Engagement. „Und ich hoffe, dass niemand sich jetzt von der Politik oder Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung komplett zurückzieht“, so der Beiratssprecher.

Dass Gerd Bomhoff die Zustände am Werdersee nicht gänzlich ignorieren wird, hat er schon Ende letzter Woche, nur wenige Tage nach der beschlossenen Vereinsauflösung, unter Beweis gestellt: In einer langen E-Mail an die Bremer Stadtreinigung hat er auf den aktuell herumliegenden Müll, fehlende Tonnendeckel, die verzögerte Aufstellung der notwendigen Großcontainer während der Grillsaison und weitere Missstände am Badestrand und auf den Wiesen aufmerksam gemacht.

Zur Sache

Vorgeschichte des Vereins

Nach der oben genannten Protestaktion der von Bomhoff gegründeten Initiative „Rettet den Werdersee“ vor dem Bremer Rathaus hat es 2010 einen Runden Tisch gegeben. In dessen Folge hat die Stadt ein Grillverbot am Werdersee verfügt. Dagegen wollte ein Neustädter klagen. Auf einen Kompromiss einigten sich daraufhin an einem zweiten Runden Tisch im Jahr 2012 etliche Behörden, Beiratsvertreter, Nutzer, Mitglieder der Initiative „Rettet den Werdersee“, örtliche Polizei und viele mehr: Grillstellen wurden eingerichtet und eine Grillwiese hinter dem Wachturm der DLRG ausgewiesen. Die Runde beschloss ein Müllkonzept und weitere Handlungsempfehlungen, die im „Werdersee Wegweiser“ festgehalten sind. Als verlässlicher Ansprechpartner für die Stadt, der auch Fördergeld beantragen kann, hat sich 2013 der gemeinnützige Verein „Dein Werdersee“ gegründet. Der Verein beschäftigte sogenannte „Müllscouts“ und „Kohlscouts“, die im Sommer Grillfans und im Winter Kohltouren-Gruppen angesprochen und auf Möglichkeiten zur Müllvermeidung hingewiesen haben. Seit 2018 sind diese Scouts nicht mehr im Einsatz. Zu einer angedachten Fortsetzung der präventiven Arbeit über Langzeitarbeitslose, die bei der Stadt beschäftigt sind, kam es bislang nicht. Die nun beschlossene Vereinsauflösung tritt etwa in einem Jahr in Kraft.