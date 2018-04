Der wiedergewählte Vorstand: Rolf Schlüter (v.l.), Ralf Hohenberger, Birgit Katenkamp-Blase, Carsten Feldmann, Stefan Küspert und Klaus Peter Conrad. (FR)

„Es gelingt uns nicht, in den Neubaugebieten neue Mitglieder zu bekommen“, stellte Carsten Feldmann während der jüngsten Mitgliederversammlung des Anwohnervereins Arsten Süd-West fest. Mit dem Kubb-Cup, der in diesem Jahr für den 4. August geplant ist, und weiteren regelmäßigen Vereinsaktivitäten würden nur die vorhandenen Mitglieder angesprochen, bedauerte der Vereinsvorsitzende. Nachwuchs zu rekrutieren ist auch vor dem Hintergrund, dass der Verein den Spielplatz Arsterix betreibt, wichtig für die Infrastruktur und Gemeinschaft im Quartier. „Die Austritte sind nicht das Problem“, sagte Feldmann. Dadurch verliere der Verein nur zwei bis drei Familien pro Jahr. Neue Mitglieder müssten geworben werden. Sollte es in den nächsten zwei Jahren nicht gelingen, auch den Vorstand etwas zu entlasten, würden die Amtsinhaber nicht wieder antreten, teilte Feldmann mit. Doch so weit ist es noch nicht. Dass die Mitglieder die Arbeit des Vorstands schätzen, belegt die einstimmige Wiederwahl: Carsten Feldmann, Rolf Schlüter, Ralf Hohenberger, Birgit Katenkamp-Blase, Klaus Peter Conrad und Stefan Küspert werden den Anwohnerverein Arsten Süd-West in den nächsten zwei Jahren führen. Mehr unter www.anwohnerverein.org.