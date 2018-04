Es besteht aus einem Tor, von dem breite gold- und silberfarbene Lamettastreifen herabhängen und über dem in regenbogenbunten Buchstaben verführerisch glitzernd „Paradies“ steht. Doch das ist gefährdet, obwohl es in der neuesten Theater-Produktion des Blaumeier-Ateliers „Schöpfung 2.0 ... und G.Ott sah, dass es gut war“, die am Freitag, 13. April um 20 Uhr Premiere hat, eine zentrale Rolle spielt.

Schuld daran ist, wie schon in der Bibel, der Sündenfall des Menschen. Der sündigt allerdings heute, anders als im Alten Testament, als Eva verbotenerweise den Apfel aß, ganz anders. Die Idee des Stückes: Gezeigt wird, was passiert, wenn Gott in Pension geht, um nur noch Golf zu spielen, seine Aufgaben von einem Menschen übernommen werden und der plötzlich einigen Wesen verbietet, zu existieren. Das hat fatale Konsequenzen: Mit Donner und Blitz geht das Paradies verloren und die Stimmung schlägt urplötzlich um. „Diese Handlung ist schon sehr ernst und soll zum Nachdenken anregen. Wir möchten dem Publikum auch ein wenig den Spiegel vorhalten und auf die aktuelle Situation hinweisen. Das spielt schon eine große Rolle in dem Stück“, erläutert Regisseurin Sabina Josefa Mak.

Gut, dass es da Rapunzel und den Wackelpudding gibt, die sich erfolgreich geben die Eigenmächtigkeiten von Ester Schwester, die nach und nach ihr böses Gesicht zeigt und sich anmaßt, Gott spielen zu wollen, zu Wehr zu setzen verstehen. In der ganz eigenen Schöpfungsgeschichte der Blaumeiers gibt es eine Reihe von absurden Figuren zu entdecken. „Jeder darf das spielen, was er möchte“, betont Lukas Bartz. Palmira Dalgic, die privat gerne Liebesfilme guckt, spielt das Blumen pflückende Rapunzel. Die Huchtingerin ist stolz auf die prächtige, geflochtene Haarkrone, in die sie vor den Endproben förmlich eingewickelt wird. Es ist zumindest ein ebenso außergewöhnliches Kostüm wie das von Lukas Bartz, der in Gestalt eines giftgrünen Wackelpuddings mit viel Rhythmusgefühl auf die Bühne wackelt.

Beide Huchtinger sind in ihrem Element, wenn sie als Mitglieder des Freischwimmer-Ensembles der integrativen Waller Kulturinstitution auf der Bühne stehen, das ist sofort zu spüren. Auch, wenn das Lampenfieber vor der Premiere natürlich schon da ist, wie Lukas einräumt. An kreativem Einfallsreichtum mangelt es ihnen nicht, schließlich ist „Schöpfung 2.0“ eine Gemeinschaftsarbeit, die sie mit ihren Mitspielern und der Regisseurin Sabina Josefa Mak und dem musikalischen Leiter Holger Spengler selbst geschrieben haben.

Nach der Idee von Lukas Bartz wurde zudem an seiner Schule an der Delmestraße schon einmal ein Hörspiel realisiert. Gerade hat er gemeinsam mit seinen Schulkollegen von der Delmestraße mit professioneller Hilfe eine Choreografie einstudiert, die demnächst in der ÖVB-Arena aufgeführt wird. Der 18-jährige Schüler hat einen großen Wunsch: Am liebsten würde er ganz bei den Blaumeiers bleiben und weiter Theater spielen. Die integrative Kulturinstitution hat bundesweiten Modellcharakter und wurde für den Film „Verrückt nach Paris“ mit Preisen überhäuft. „Ich finde es sehr cool, dass bei Blaumeier Menschen mit und ohne Behinderung mitmachen. Dafür möchte ich ausdrücklich Danke sagen“, betont der 18-jährige Schüler, der sich in seiner Freizeit auch auf der Stadtteilfarm Huchting pudelwohl fühlt.

Ähnlich begeistert wie Lukas ist auch Palmira Dalgic von der Theaterarbeit. Allerdings arbeitet sie schon seit zwei Jahren in der Werkstatt Bremen unter anderem in der Teeverpackung. Das Theaterteam wird durch weitere sieben Mitglieder im Backstage-Bereich komplettiert. „Schöpfung 2.0" hat ein offenes Ende, das Stück mündet in eine Zukunftsvision, die vielleicht schon Realität ist.

Das Stück hat am Freitag, 13. April, um 20 Uhr im Blaumeier-Atelier, Travemünder Straße 7a, Premiere. Weitere Spieltermine: Sonnabend, 14. April, 20 Uhr, und Sonntag, 15. April, 18 Uhr. Das Stück ist auch am Wochenende darauf zu sehen. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn. Vorverkauf unter Telefon 835 06 66 oder per E-Mail an info@blaumeier.de.