Habenhausen. Die süße rote Frucht macht sich rar, dennoch ist das Erdbeerfest im Werderkarree wieder ein Publikumsmagnet. Außer den Erdbeerschälchen in den Lebensmittelabteilungen hat sich nur ein Geschäft dem Titel des Sommerfestes verpflichtet gefühlt, das die Interessengemeinschaft (IG) Einkaufspark Habenhausen jedes Jahr im Sommer auf die Beine stellt. Ein Reisebüro bietet Erdbeerbowle an, da greifen die Besucherinnen und Besucher gerne zu.

Ob sich der verkaufsoffene Sonntag anlässlich des Erdbeerfestes für die Läden lohnt, beantwortet ein Blick in die Geschäfte im Werderkaree. Im Reisebüro sind alle Beraterplätze belegt. Einige Händler machen durch Sonderverkaufsaktionen auf sich aufmerksam, und viele Kunden schaffen hinaus, so viel sie tragen können.

Doch nicht weniger Beachtung finden die übrigen Attraktionen. Ein Clown formt Figuren aus Luftballons, Kinder können sich schminken lassen oder auf eine Torwand schießen. Auf einer Bühne lernen sie jonglieren, gleich daneben ist ein Bewegungspark aufgebaut. Das Technische Hilfswerk zeigt Fahrzeuge und Geräte. Dort dürfen die jüngsten Besucher auf dem Fahrersitz Platz nehmen und sich die Werkzeuge erklären lassen. „Seit die Wehrpflicht abgeschafft wurde, ist bei uns personell der Notstand ausgebrochen", bekennt Sebastian, ein Mitarbeiter des THW.

Auch eine Reihe von Organisationen hat Info-Stände aufgebaut. Unter anderem die Polizei. „Wir informieren Bürgern über Einbruchsschutz oder erklären Kindern die Polizei", sagt Hein Dobberkau. Der Kontaktpolizist aus Kattenturm findet, dass der Info-Stand gut besucht sei.

Auf dem Platz vor „Conrad“ ist ein Parcours aufgebaut. Der Händler verkauft viele Modellautos mit Fernsteuerung. Dort können Modell-Piloten zeigen, dass sie der Straßenführung folgen können. Das scheint nicht so einfach zu sein, einige rangieren sogar mit Lastwagen im Miniformat. Auf jeden Fall wird das Kind im Manne hellwach. Erwachsene beladen Modell-Kippmulden mit ferngesteuerten Baggern und bringen den Sand zu einem großen Sandhaufen am anderen Ende der Modellstadt. Wenige Meter weiter verleitet eine Carrera-Rennbahn zum Spielen. Der Andrang ist groß, obwohl dort die kleinen Rennfahrer oft nicht einmal die erste Kurve bewältigen.

Eine weitere Attraktion ist ein Fahrzeug-Überschlagssimulator. Ein VW-Golf ist dafür auf eine bewegliche Struktur montiert, die das Auto einmal komplett um die Längsachsen drehen kann. Nachdem er einen Überschlag in Zeitlupe hinter sich hat, steigt Christopher Singh begeistert aus dem Wagen. Er hat den Überschlag gemeinsam mit seiner Freundin erlebt und das mit dem Handy gefilmt. „100 Prozent!“, urteilt er begeistert. „Die meisten Leute reagieren sehr positiv, aber sie sind überrascht über die Kräfte, die selbst bei unserer langsamen Drehung wirken. Wenn man kopfüber hängt, ist der Gurt so straff am Körper, den kann man kaum bewegen", sagt Markus Kosidowski, der die Anlage bedient.

Einen Renn-Simulator hat die Dekra aufgebaut. Dort nehmen Gäste in einem Sitz Platz und sehen auf einem Bildschirm den Vorderwagen und die Rennstrecke. Dafür stehen vor allem die Kinder Schlange. Allerdings kommen die meisten kaum mit der Bedienung zurecht und müssen feststellen, dass Autofahren doch nicht so einfach ist, wie es aussieht.