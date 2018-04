Herr Erlanson, wie sind Sie zum Klinikum LDW gekommen?

Peter Erlanson: Nach Abitur und Zivildienst hatte ich in Marburg Germanistik, Politik und Philosophie studiert, doch dann das Studium abgebrochen. 1984 zog ich zu meiner Freundin nach Bremen und trug mich mit dem Gedanken, mich irgendwann den Gesundheitsbrigaden in Nicaragua während der Revolutionszeit anzuschließen. Dafür brauchte ich eine geeignete Ausbildung. Für die dreijährige Pflegeausbildung in Bremen erhielt ich keinen Platz, aber für die einjährige Pflegehelferausbildung. Die durchlief ich mit sehr gutem Abschluss und landete dann beim LDW, wo ich sieben Jahre im Schichtdienst auf der Station für Innere Medizin gearbeitet habe.

Haben Sie sich dort wohlgefühlt?

Ja, ich fand die Arbeit interessant und habe mir sogar Medizinbücher gekauft, um Krankheitsbilder besser kennenzulernen und mich für den Beruf noch besser fit zu machen. Nicaragua war für mich inzwischen abgehakt.

Wie war die Stimmung im LDW?

Das Krankenhaus hat mit der langen Periode des Direktors Franz Böhmert von 1974 bis 2001 großes Glück gehabt. Böhmert war ein Sozialdemokrat von Herzen. Das LDW zeichnete sich im Vergleich mit den anderen Krankenhäusern durch eine besondere Stimmung aus, eine sehr, sehr kollegiale. Das ist bis heute so. Das lag sicher auch an Böhmert. Die Belegschaft einschließlich der Chefärzte hat auch gern gemeinsam Feste gefeiert, wie sie gefallen sind.

Lag die besondere Stimmung auch daran, dass die Klinik noch recht jung war?

Ja, es gab eine Aufbruchstimmung.

Waren Sie als Personalratsvorsitzender auch mit einer Streiksituation konfrontiert?

Das war Ende der 80er-Jahre eine herausfordernde Situation. Denn wie kann man in einem Krankenhaus streiken, ohne die Patienten in Gefahr zu bringen? Wir haben gebrütet und gebrütet und sind dann darauf gekommen, die Essenswagen in der Zentralküche anzuketten, Darüber haben wir den Arbeitgeber informiert, der für alle drei Mahlzeiten am Tag einen Caterer bestellen und bezahlen musste. Der Streik dauerte zwar nur ein paar Tage, aber hat den Arbeitgeber richtig Geld gekostet.

Heute wird von stark verdichteter Arbeit und zu wenig Personal im Krankenhaus gesprochen. Ohne Leiharbeit scheint es nicht mehr zu gehen. Wie sehen Sie das?

Man ist auf der einen Seite froh, dass es Leiharbeit gibt, denn sonst könnten die Patienten gar nicht versorgt werden. Anderseits ist es eine große Schwierigkeit.. Früher war es gang und gäbe, dass bewährte Leiharbeitnehmer in den öffentlichen Dienst übernommen wurden. Heute wollen die jungen Schwestern und Pfleger das gar nicht, sie bleiben lieber bei der Leiharbeitsfirma, weil sie dort mehr Geld und einen garantiert stabilen Dienstplan bekommen. Der Dienstplan der Stammbelegschaft wird ständig übern Haufen geworfen. Der Betriebsrat kämpft zwar dagegen, um es einigermaßen in Form zu halten, aber es ändert nicht viel.

Geschieht der Leiharbeitereinsatz nur in Notsituationen?

Nein, das ist inzwischen Alltag.

Sind die Ausbildungskapazitäten im Pflegebereich zu gering?

Da wird ja schon gegengesteuert, so gibt es zum Beispiel 2018 einen Zusatzkursus in Bremen. Ich sehe das Problem anders gelagert: Viele Leute fliehen aus dem Beruf, weil sich die Arbeitsbedingungen durch den Personalabbau in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert haben. Allein im LDW haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr fast 1000 Überlastungsanzeigen abgegeben. Es gibt viele examinierte Kräfte, doch wegen der miesen Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern wandern sie scharenweise ab – zum Beispiel in Arztpraxen, wo man mit etwas Glück einen netten Chef, ein gutes Team, weniger Stress und geregelte Arbeitszeiten hat.

Was soll mit den Überlastungsanzeigen erreicht werden?

Der Betriebsrat empfiehlt ausdrücklich, bei untragbaren Situationen solche Anzeigen abzugeben Die Überlastungsanzeige ist eine Möglichkeit, sich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin vor möglichen persönlichen Haftungsansprüchen aufgrund von Organisationsmängeln zu schützen.

Wie wollen Sie die Arbeitsbedingungen verbessern?

Wir haben wie in vielen anderen Städten in Bremen ein Aktionsbündnis gebildet mit Beschäftigten aus allen Krankenhäusern und Unterstützung der Gewerkschaft Verdi: das Bremer Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus. Wir wollen am liebsten eine gesetzliche Regelung, aber das ist mit der Groko-Bundesregierung wahrscheinlich nicht möglich. Deshalb wollen wir uns jedes Krankenhaus einzeln vornehmen, um einen Entlastungstarifvertrag zur Verbesserung der Personalsituation zu bekommen. Die Führung des Krankenhausverbundes Gesundheit Nord, Geno, mit Jutta Dernedde an der Spitze tut aus meiner Sicht bisher nichts, um die Arbeitsbedingungen der Menschen auch nur eine Kleinigkeit zu verbessern. Auch familienfreundliche Arbeitszeiten werden nicht umgesetzt.

Geht die Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen durch die gesamte Belegschaft?

Ja, das erfahren wir als Betriebsrat immer wieder. Jede zweite Woche tagt der Betriebsrat im LDW ganztags und ruft in der Mittagszeit die Aktion „Betriebsrat on Tour“ aus. Die 15 Mitglieder gehen in alle Bereiche und sprechen mit dem Personal. Inzwischen ist die Bereitschaft, für bessere Arbeitsbedingungen hart zu kämpfen, überall vorhanden.

Das Gespräch führte Detlev Scheil.

ZUR PERSON

Peter Erlanson ist mit einem Viertel der Arbeitszeit beim Krankenhaus Links der Weser angestellt und dort als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender freigestellt. Als Krankenpflegehelfer hatte er ab 1985 sieben Jahre auf der Station Innere Medizin gearbeitet und war dann zum Personalratsvorsitzenden gewählt worden. Nach einem berufsbegleitenden Studium erlangte er einen Abschluss als Diplom-Psychologe. Seit 2007 ist der heute 58-Jährige, der in der Neustadt wohnt, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft für die Partei Die Linke und gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion.