Als Gast ist die Band „King Khalil“ dabei. „Ferien vom Rock‘n‘Roll“ lautet das Motto am Donnerstag, 15. März, um 20 Uhr für das Konzert von Christian Steiffen.

Immer mehr Bremerinnen und Bremer lassen sich zum Mitsingen animieren und kommen zum Rudelsingen. Dabei fordern Simon Bröker und David Rautenberg das Publikum auf, bekannte Gassenhauer zu singen. Der Text wird per Beamer an die Wand geworfen, damit der richtige Ton getroffen wird, gibt es Gitarrenmusik. Der nächste Termin fürs Rudelsingen ist am Dienstag, 27. März, um 19.30 Uhr.

Bekannt ist der Club Modernes als Partylocation: Der „FreakyFriday“ am 2. März ab 23 Uhr bietet Rock, Hip Hop, Pop und Electromusik. Deep House, Tech House und Electro sind beim „Bebetta Live@ Klub E“ mit den DJs Milus Kleyn und Soundbullar angesagt. Die „Rhytm is a dancer“-Party mit Hits der 90er-Jahre beginnt am Freitag, 16. März, um 23 Uhr. „Uptown Funk“ mit Jamie Starr steht am Freitag, 23. März, ab 23 Uhr auf dem Programm. Und die 16. „Queer Bunnies“-Party steigt am Donnerstag, 29. März, ab 23 Uhr. Am Freitag, 30. März, ab 23 Uhr präsentieren die DJs Sascha und Ernie bei der Party „Thesound of 00“ Musik von 2000 bis 2009. Und die klassischen Modernes-Disco-Tanznächte sind am Sonnabend, 3., 17., 24. und 31. März, jeweils ab 23 Uhr weiterhin im Programm.