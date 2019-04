Paula Schumann informiert Serhad Bayrak über die Europawahl. Der Student zeigt sich von dem 360-Grad-Rundgang durch das Europäische Parlament begeistert. (Roland Scheitz)

Serhad Bayrak steht plötzlich mitten in Brüssel und sieht sich an, wie das Europäische Parlament Gesetze beschließt. Dabei wollte er eigentlich nur kurz mit seinen Studienkollegen an der Hochschule Bremen (HSB) in die Mensa gehen. Doch auf dem Weg dorthin hat der angehende Bauingenieur auf dem Hochschul-Campus an einem Infostand des Europaparlamentes die Chance ergriffen, mithilfe einer speziellen Brille in eine virtuelle Realität einzutauchen und mehr über die bevorstehende Europawahl am 26. Mai zu erfahren. „Eine tolle Erfahrung“, sagt der 23-Jährige nach dem kurzen 360-Grad-Rundgang durch das Machtzentrum Europas.

Wahlbeteiligung unter 30 Prozent

„Diesmal wähle ich“ heißt die Kampagne, die das Verbindungsbüro des Europäischen Parlamentes in Berlin ins Leben gerufen hat, und die derzeit viele Hochschulen in ganz Deutschland besucht. An diesem Mittwoch sind Maximiliane Eckhardt und ihr Team in der Neustadt vor Ort und versuchen, möglichst viele Bremer Studierende dazu zu bewegen, Ende Mai wählen zu gehen. „Das letzte Mal lag die Wahlbeteiligung bei den Unter-30-Jährigen unter 30 Prozent, das Ergebnis wollen wir 2019 mit dieser Aktion deutlich verbessern“, erklärt die junge Wahlex­pertin.

Ein Anliegen, das die Hochschule ausdrücklich mit ihrer Einladung unterstützen will. „Schließlich sind es besonders die jungen Menschen, die die Zukunft Europas gestalten werden, daher sollten sie auch wählen gehen“, sagt Ilka Knippel, die bei der HSB für den internationalen Studierendenaustausch zuständig ist. Die Hochschule lebe von ihren internationalen Kontakten, „daher ist es in unserem Sinne, die EU zu stärken“, so Ilka Knippel.

Fast 400 Studierende schickt die HSB jährlich über das EU-Programm „Erasmus“ an 220 verschiedenen europäischen Hochschulen ins EU-Ausland. Im Gegenzug kommen jährlich 350 Gaststudenten aus dem Ausland, davon etwa 40 Prozent aus Europa. Was Europa für den Einzelnen tun kann, liegt bei diesem Thema für Knippel auf der Hand: „Die EU hat 2018 für unseren innereuropäischen Austausch über 800 000 Euro zur Verfügung gestellt.“

Viele offene Fragen

Die meisten Fragen der jungen Leute, die an den Infostand kommen, drehen sich um wesentlich grundsätzlichere Fragen: Wie wähle ich? Wer kann wählen? „Wir merken auch sehr stark in den Gesprächen, dass viele sehr wenig über die Arbeit des Europaparlamentes wissen“, sagt Maximiliane Eckhardt. Immer wieder erklärt sie mit ihren beiden Kolleginnen den Ablauf der Wahl, verteilt Informationsmaterial, Buttons und Aufkleber.

Etwa 400 Millionen Wahlberechtigte gibt es in der Europäischen Union „und du bist einer davon“, ist in dem Video-Rundgang durch das Parlamentsgebäude zu hören. Die Botschaft ist klar: Jeder kann mitbestimmen – sofern er seine Stimme abgibt. Serhad Bayrak hat bereits einmal gewählt und will es auch 2019 wieder tun.

Parteien dürfen nicht werben

„Ich will selber bestimmen über das, was passiert“, sagt er und nimmt sich zum Abschied noch einen blauen Schlüsselanhänger mit. Europa ist ihm wichtig, macht er klar. „Und ich finde gut, hier von anderen jungen Menschen animiert zu werden, wählen zu gehen“, lobt er das Konzept der Kampagne. Negative Stimmen gibt es zur Europawahl im Foyers des Hochschulgebäudes an diesem Vormittag nicht zu hören. „Das ist selten, kommt aber durchaus vor“, sagt Eckhardt. Doch die positiven Rückmeldungen würden deutlich überwiegen.

„Wir verstehen uns als internationale Hochschule in Europa, daher war es für uns selbstverständlich, das Haus für diese Aktion zu öffnen“, erklärt HSB-Pressesprecher Ulrich Berlin. Wahlwerbung einzelner Parteien würden dagegen innerhalb der Hochschule gegen die Hausordnung verstoßen. „Wir müssen die parteipolitische Neutralität wahren“, sagt Berlin. Das überparteiliche Anliegen der Aktion, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, sei hingegen etwas anderes. Berlin: „Das eröffnet positive Zugänge zum Thema Europa und ist willkommen.“