Nils Lackmann ist mit den letzten Vorbereitungen für den 66. Arster Karneval beschäftigt. Der Festwart und seine fleißigen Helfer müssen bis Sonnabend fertig sein, den dann heißt es in der Kulturhalle am Korbhauser Weg: „Arsten hinein“. (Walter Gerbracht)

Bunt beflügelt die Fantasie, hebt die Laune. Deshalb ist eine farbenprächtige Dekoration unverzichtbar, damit beim Arster Karneval am Sonnabend, 9. Februar, wieder überbordende Lebenslust die Kulturhalle am Korbhauser Weg flutet: Kilometerlange Kreppbahnen, Clownsgesichter, bunte Luftballons, die verlängerte Bühne, Theke, Bierzeltgarnituren und Mischpult erst verwandeln die Sportstätte in eine kultige Partyhöhle für Kostümierte, in der beim Karneval traditionell wieder der Schlachtruft „Arsten hinein“ ertönt.

Ohne die rund 40 fleißigen Hände beim Aufbau, die die acht Macher vom Festausschuss des Tus Komet Arsten unterstützen, wäre die beliebte Traditionsveranstaltung nicht zu stemmen, ist Nils Lackmann als Festwart des Vereins überzeugt. Dazu kämen noch die Partner und Familienmitglieder, die in letzter Minute alle mit Hand anlegten, fügt er hinzu.

Die „heiße Phase“ der Vorbereitungen für den inzwischen 66. Arster Karneval beginnt am Donnerstag. Dann muss unter anderem die in die große Halle integrierte Bühne mit Vorhang, die 1952 erbaut worden ist, noch einmal um etwa drei Meter verlängert werden. „Das ist sehr aufwendig“, weiß Lackmann aus langjähriger Erfahrung. Bereits ab 14 Uhr werden er und sein Helferstab dann in die Hände spucken und wohl wieder bis in die späten Abendstunden mit der Verwandlung der Halle in einen Partyhexenkessel beschäftigt sein.

Kilometerlange Kreppspiralen

Vor allem die „Kreppschmückerei“ sei ein echter Akt, findet Lackmann. Kilometerlange Papierbahnen in rot, weiß und grün werden abwechselnd unter der etwa sechs Meter hohen Hallendecke aufgehängt, sodass sie wie ein Zirkuszeltdach wirken. Dazu würden besonders lange Leitern benötigt, auf die die schwindelfreien Helferinnen und Helfer steigen müssten, um alle 40 Zentimeter einen etwa zehn Zentimeter breiten Papierstreifen unter dem Dach zu befestigen, geht Nils Lackmann ins Detail. „Wir wissen schon genau, wann Krepp wellig wird.“ Der Clou ist schließlich, dass die Kreppbahnen spiralenartig dekoriert werden. „Acht mal drehen“, verrät Lackmann.

Der Aufbau der Theke, Sitzbänke und Tische, die mit rot-weißen Decken überzogen werden, und die Anbringung der Sitzplatznummern sind aus Lackmanns Sicht relativ fix erledigt. Da zahlt sich die Routine der Aufbauhelfer aus, die übrigens auch beim Aufräumen am Sonntag ab 10 Uhr wieder gefragt sind, allen voran die Arster Familie Sünramm. „Schließlich muss die Halle Montag für den Schulbetrieb wieder tipptopp sein“, sagt der Festwart.

Kurz bevor die Kinderkarnevalsfeier eröffnet werde, seien zudem unzählige Luftballons aufzupusten und aufzuhängen, zählt Nils Lackmann weiter auf. Und weil leuchtende Farben Fröhlichkeit auslösen, werden als Blickfang noch extra in der Karnevalshochburg Aachen angefertigte Clownsgesichter an den Hallenwänden befestigt.

Die Planungen für das kunterbunte Spektakel zur Karnevalszeit laufen gut ein Jahr im Voraus an. Die Halle müsse angemietet, der DJ müsse gebucht und die Showtanzgruppen für das etwa zweistündige Abendprogramm müssten angesprochen werden, berichtet Lackmann von den Aufgaben, die der Festausschuss quasi hinter den Kulissen vorab erledigt. „Jeder trägt Ideen vor, was zu uns passt“, sagt er. Dabei sollte natürlich das verfügbare Budget im Blick behalten werden.

Arster Karneval seit 1953

Für die 66. Auflage des Arster Karnevals, den die Sportlerinnen und Sportler seit 1953 immer am zweiten Sonnabend im Februar in den Vereinsräumen am Korbhauser Weg feiern, sind für das abendliche Showprogramm ab 20 Uhr unter anderem eine Bauchtanzgruppe und eine Skatergruppe neu verpflichtet worden. Das genaue Programm verrät Lackmann nicht. Es solle ja noch Überraschungseffekte geben, findet er. Trotzdem sind die Tickets nach seiner Aussage am Vorverkaufstag schon innerhalb einer guten halben Stunde komplett vergriffen gewesen.

Zur Tradition der „fünften Jahreszeit“ in Arsten gehören der „Elferrat“ der Arster, das Prinzenpaar und als Gäste die Prinzengarde und Funkenmariechen vom Großen Karnevalsverein Rot-Weiß aus Hemelingen, die gemeinsam eine feste Eröffnungszeremonie pflegen. Dem „Elferrat“ gehört dieses Mal übrigens unter anderem Mathias Sünramm an, der als „Mickie Krause“-Double mit seinen Ballmermann-Hits den Arster Karnevalisten in den vergangenen Jahren immer mächtig eingeheizt hat.

Als gesetzt gilt ebenso DJ Toddy. Der Rampenkönig, der mit bürgerlichem Namen Thorsten Siemer heißt, unter anderem auch beim Bremer Sechs-Tage-Rennen und beim Freimarkt auflegt und die Massen bestens im Griff hat, dürfte das Stimmungsbarometer auf den Höchstausschlag bringen. DJ Toddy hat die verkleidete Arster Meute im vergangenen Jahr erfolgreich zum Schunkeln, Schreien und Tanzen animiert – bis morgens um drei.

Weitere Informationen

Der 66. Arster Karneval geht am Sonnabend, 9. Februar, in der Kulturhalle am Korbhauser Weg über die Bühne. Von 15 bis 18 Uhr ist Kinder-Karneval mit buntem Mitmachprogramm. Der Eintritt kostet 3,50 Euro pro Nase an der Tageskasse. Die Tanzparty für erwachsene Karnevalsfans, die ab 20 Uhr mit Bühnenprogramm beginnt, ist bereits ausverkauft.